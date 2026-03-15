Antonelli hace historia en China con su primera victoria en la Fórmula 1

Bartolo García

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli logró una histórica victoria en el Gran Premio de China de Fórmula 1, convirtiéndose en el primer italiano en ganar una carrera de la máxima categoría del automovilismo en casi veinte años.

El joven corredor del equipo Mercedes-AMG Petronas Formula One Team dominó la competencia prácticamente de principio a fin, demostrando un ritmo sólido y un manejo impecable que le permitió mantenerse al frente de la carrera.

Lars Baron / Getty Images



Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Con apenas 19 años, 6 meses y 8 días, Antonelli se convirtió además en el segundo piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 1, solo superado por Max Verstappen, quien logró su primera victoria a los 18 años en el Gran Premio de España de 2016.

El triunfo del piloto nacido en Bolonia también representa un momento histórico para el automovilismo italiano, ya que el último piloto de ese país en ganar una carrera de Fórmula 1 había sido Giancarlo Fisichella, quien triunfó en el Gran Premio de Malasia de 2006.

Antonelli partió desde la pole position y solo perdió momentáneamente el liderato durante dos vueltas frente a Lewis Hamilton, quien tuvo una gran salida al inicio de la competencia.

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Liam Lawson, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

El segundo lugar fue para su compañero de equipo George Russell, completando un destacado resultado para Mercedes en esta carrera.

El podio lo completó Hamilton, quien consiguió así su primer podio como piloto de Scuderia Ferrari, tras protagonizar un intenso duelo en pista con su compañero Charles Leclerc.

En la zona media de la tabla, el español Carlos Sainz logró sumar puntos importantes para su equipo, mientras que el argentino Franco Colapinto consiguió su primer punto como piloto de Alpine F1 Team.

Por su parte, el bicampeón del mundo Fernando Alonso no pudo completar la carrera tras abandonar por problemas mecánicos, mientras que el mexicano Sergio Pérez tuvo una jornada complicada y finalizó en la posición número 15.

La victoria de Antonelli marca un nuevo capítulo en la Fórmula 1, consolidando al joven italiano como una de las grandes promesas del automovilismo mundial y una figura llamada a protagonizar el futuro de la categoría.

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