Anthony García conquista el título absoluto de los Campeonatos Nacionales Stroke Play

Bartolo García

La Romana. Anthony García se coronó campeón de los 59º Campeonatos Nacionales Stroke Play organizados por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), tras una destacada actuación en los campos de Casa de Campo que lo convirtió en el nuevo monarca del principal evento de golf amateur y profesional del país.

García dominó la categoría profesional de principio a fin, registrando un impresionante acumulado de 23 golpes bajo par, gracias a rondas de 72, 64, 65 y 64 impactos. Su desempeño le permitió quedarse con el primer lugar y un premio de RD$300 mil, correspondiente a la mitad de la bolsa total del torneo, fijada en RD$600 mil.

-Directivos de Fedogolf entregan una placa de reconocimiento a Francisco Melo Chalas, pasado presidente de la federación, a quien le dedicaron el evento.

El segundo puesto de la división profesional fue para Robert Birtel, quien finalizó el campeonato con cuatro golpes sobre par. El evento contó con el patrocinio principal de Mastercard Banreservas y fue dedicado a Francisco Melo Chalas, expresidente de Fedogolf, en reconocimiento a sus importantes aportes al desarrollo de este deporte en la República Dominicana.

Durante la ceremonia de premiación, Melo Chalas recibió una placa de reconocimiento acompañado de sus familiares. La federación resaltó especialmente su papel en la implementación del sistema GHIN para los golfistas dominicanos, herramienta clave para la gestión de hándicaps y competencias.

En las categorías amateur, Daniel Vanososte se llevó los máximos honores en la división Internacional con 293 golpes, mientras que Fabio Balbuena conquistó la categoría A con 296 impactos. Carlos Hoyo ganó la Mid Amateur y Edgar Pichardo se impuso en la categoría AA. En la rama femenina, Stefania Mosyagina se proclamó campeona de Damas A con un total de 314 golpes.

Las categorías generales también ofrecieron una intensa competencia. Juan “Manita” Campusano ganó Senior A, Manuel Ovalles conquistó la Súper Senior A, José Ricardo Feris se impuso en la categoría B y Agustín Lantigua dominó la Senior B. En las divisiones Stableford, los campeones fueron Carlos Cepeda en la C, Juan Carlos Mayos en la D, Ekaterina Riasentseva en Damas B y Viviana Ricardo en Damas C.

La edición 59 de los Campeonatos Nacionales Stroke Play reunió a casi 330 jugadores, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario golfístico nacional. Los mejores clasificados de cada categoría obtuvieron su boleto para los Campeonatos Nacionales Match Play, que se celebrarán los días 1 y 2 de agosto en Punta Espada Golf Course, en Cap Cana.