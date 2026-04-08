Ante situación económica en NYC dominicanos podrían ser los más afectados

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Ante la situación económica que viven los residentes en esta ciudad, los dominicanos, por ser la etnia hispana de mayor presencia con cerca de un millón, podrían ser los más afectados para cubrir sus gastos mensuales de cuidado infantil, vivienda, alimentación, atención médica, transporte e impuestos, entre otros.

Un reciente informe de Medida del Costo Real de Vida (TCOL), establece que el 78% de los hispanos en la Gran Manzana están con “el agua al cuello” para cubrir sus costos mínimos.

Según el informe, el ingreso anual medio necesario para que una familia de cuatro personas con dos hijos en edad escolar pueda permitirse vivir en NYC alcanzó los 133.000 dólares en 2026.

El informe también reveló que el 46% de los hogares no gana lo suficiente para subsistir sin ayuda financiera externa, ya sea del gobierno o de fuentes privadas.

Este lunes el alcalde Zohran Mamdani reveló que más de 5 millones de personas, o el 62% de los residentes en NYC, incluidos aquellos que reciben ayuda del gobierno, experimentaban inseguridad económica.

“Esta no es una crisis que afecte a una pequeña minoría de neoyorquinos. Es una crisis que afecta a la gran mayoría de nuestra ciudad, en todos los distritos y barrios”, dijo.

Según datos del informe, una familia en El Bronx compuesta por dos padres que trabajan, un niño en edad preescolar y otro en edad escolar necesita ganar 125.814 dólares al año. Este nivel ha aumentado un 162% desde el año 2000, cuando la misma familia necesitaba 48.077 dólares para cubrir los gastos anualmente.

En Brooklyn, una familia del mismo tamaño necesitaba en el 2000 la suma de 49,282 dólares al año, en el 2026 la cantidad de 132,975, para un aumento de 170 %.

En el norte de Manhattan (Alto Manhattan) la misma familia necesitaba en el 2000 la suma de 52,475 y para este 2026 la suma de 137,627, para un aumento del 162 %.

En el sur de Manhattan (Dow Town) la misma familia necesita en el 2000 la suma de 75,942 y para este 2026 la cantidad de 167,285, para un aumento del 120 %.

En Queens, la misma familia en el 2000 necesitaba 51,281 y para este 2026 la suma de 132,249, para un aumento del 158 %. En Staten Island, la misma familia necesitaba la cantidad de 50,972 y para este 2026 la suma de 129,061, para un aumento del 153 %.

Los umbrales de autosuficiencia han aumentado en porcentajes de tres dígitos en todos los condados durante el último cuarto de siglo.