Animales:comedia adulta de pulsión erótica y humor,  llega hoy a los cines (Crítica de cine)

José Rafael Sosa

Santo Domingo. — Animales se inscribe dentro de un cine popular, pero resulta inusual por el tratamiento de su tema, articulado desde una comedia adulta que se mueve con soltura entre el humor y la tensión erótica. Es cine de humor enmarcado en lo sensual, con una temática que interesa a todos, aunque tradicionalmente ha estado rodeada de silencios, dobles discursos e hipocresía social.

La producción, cargada de tintes eróticos, sarcasmos y un humor de carácter intimista, representa un enfoque atrevido y seductor que invita a pensar —sin escándalos ni excesos— sobre el modelo de sexualidad oficialmente aceptado. Su propuesta resulta provocadora no por la vía del ruido o la polémica fácil, sino por la reflexión que suscita en torno a los códigos morales y sociales que regulan el deseo. Animales se estrena este jueves 5 de febrero.

Sin embargo, no se trata de una película sobre el sexo en sí mismo: es, ante todo, una producción que reflexiona sobre los prejuicios, los tabúes y las estructuras mentales que lo rodean.

La película escapa deliberadamente de la tradición de seleccionar “temas potables y simplistas” que ha caracterizado buena parte de las comedias recientes del cine comercial.

Se presenta, en cambio, como una propuesta que cuestiona la sexualidad concebida desde moldes rígidos; dialoga con la tradición, confronta conceptos establecidos y pone en juego nociones como la monogamia, el control social y las normas implícitas del comportamiento íntimo.

Todo ello se expone sin imponer conclusiones cerradas, dejando espacio para que cada espectador piense, extraiga sus propias lecturas y adopte, con libertad, la conducta que considere adecuada.

El elenco está encabezado por David Maler, Nashla Bogaert y Frank Perozo, junto a Pamela Sued, Vitaly Sánchez y Pedro Casals —quien, más allá de su polémico rol como comentarista youtuber, demuestra ser un excelente actor profesional—, además de Mar Bonelly y Christian Rizek.

Bougroup ofreció una premiere para los medios de prensa social y especializada, generando una impresión mayoritariamente positiva por su carga erótica, el riesgo asumido y el atrevimiento de sus talentos al enfrentar una cinta desafiante, sin renunciar a una comicidad incisiva y eficaz. A los cronistas y periodistas asistentes, en general, la propuesta les dejó una muy buena impresión inicial. Habrá que esperar, naturalmente, el veredicto del público.

Estas son reflexiones generales, ya que no fue posible ver la película en su totalidad por razones de fuerza mayor. Por ello, este trabajo se plantea como una consideración informativa y reflexiva, más que como una crítica cinematográfica formal. La iremos a ver para ofrecer, en su momento, un criterio cinematográfico más completo.

Películas eróticas en el cine dominicano

No es la primera vez que el tema sexual aparece en el cine dominicano, pero sí resulta novedoso su abordaje dentro del marco de una comedia adulta. Antes se han presentado títulos como En tu piel (2019), de Matías Bize (coproducción dominicana); 0+ (también estilizada como “0+”) (2023/2024), de Bruno Musso (director argentino con colaboración en producción dominicana); Víctimas de un prostíbulo (Pimp Bullies) (2011), de Alfonso Rodríguez; Dólares de arena (2014), de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas; y Boca Chica (2024), de Gabriela A. Moses.

Hay otras, pero no se trata aquí de ofrecer un informe compilatorio, sino una orientación general. El estudio temático de nuestro cine es amplio y debe ser tratado con sistematicidad y disciplina académica, tal como lo hace Félix Manuel Lora y un agente mediático del nivel de Marc Mejía. Queda pendiente esa tarea.

El talento creativo inicial

José Ramón Alamá, guionista, productor y director de cine, es una figura relevante del cine nacional.

José Ramón Alamá es director de cine, productor, guionista y emprendedor nacionalizado dominicano, reconocido por su trabajo en la industria cinematográfica de la República Dominicana y de la región latinoamericana, especialmente a través de la productora Bougroup. Se trata de un cineasta con múltiples roles dentro del sector audiovisual, destacándose como productor, guionista y director.

Ha fundado y liderado compañías dedicadas a la producción cinematográfica con un crecimiento acelerado y propuestas innovadoras dentro y fuera de su país.

Su trabajo en la industria ha incluido colaboraciones con directores de renombre y el desarrollo de proyectos que han vendido más de tres millones de entradas a nivel de taquilla.

En 2022 alcanzó un acuerdo estratégico único en la región con The Walt Disney Company para la distribución internacional de varias producciones de su compañía.

Según datos del Observatorio Audiovisual Europeo, su película Malos padres fue el único filme nacional dominicano en ingresar al top 10 de taquilla de Latinoamérica en 2023.

Además, ha impulsado producciones documentales con enfoque cultural, como la serie I Live Where You Vacation, destinada a promover el patrimonio y los paisajes dominicanos.

José Ramón Alamá ha contribuido de manera significativa al crecimiento del cine dominicano al consolidar proyectos con distribución internacional, colaboraciones con plataformas globales y producciones que no solo han sido bien recibidas por el público local, sino también por audiencias de otros países.

Su producción de comedia Los Rechazados (2025) fue la de mayor impacto en taquilla, seguida por: El Heredero (comedia-drama), con RD$ 32.9 millones; Sanky Panky 4: De safari (comedia), con RD$ 21.5 millones; y Carlota, la más barrial (acción-comedia), que tuvo una excelente permanencia en salas, aun cuando sus ventas fueron ligeramente menores.

Bougroup mantiene acuerdos de proyección del cine dominicano a nivel internacional vía streaming, gracias a su alianza con Disney+, de The Walt Disney Company.

Sinopsis de Animales

Un grupo de amigos que se conocen de toda la vida descubre que hay puertas que nunca deben abrirse. Lo que comienza como un juego de deseo se transforma en una espiral de celos, mentiras y traiciones que arrasa con sus relaciones. Muy pronto comprenderán que todos, sin excepción, tenemos un lado animal.

Ficha técnica

Casa productora: Bougroup

Dirección: José Ramón Alamá

Edición: Alejandro Hiraldo

Género: Comedia adulta

Elenco: Pamela Sued, David Maler, Nashla Bogaert, Frank Perozo, Vitaly Sánchez, Pedro Casals, Mar Bonelly y Christian Rizek

Clasificación: R (adultos)