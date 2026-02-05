“Animales” irrumpe en el cine dominicano con una premier que despierta gran expectativa

Bartolo García

La productora Bougroup celebró en Santo Domingo la premier de la película Animales, una comedia dirigida al público adulto que promete romper con el romanticismo tradicional de San Valentín.

La gala reunió a invitados del mundo del cine, la comunicación y el arte, quienes reaccionaron con entusiasmo ante una propuesta cargada de humor, tensión y situaciones inesperadas.

La cinta se estrenará en las salas de cine el próximo 5 de febrero, con clasificación R, y posteriormente formará parte del catálogo de Disney+, como resultado de una alianza estratégica internacional.

Escrita y dirigida por José Ramón Alamá, la película explora las complejidades de las relaciones de pareja cuando el deseo, los celos y los juegos emocionales comienzan a salirse de control.

Durante la actividad, Alamá expresó que “Animales” representa una muestra clara de que el cine dominicano puede narrar historias universales con identidad propia y alto nivel de producción.

Melissa Pol y Nashla Bogaert

El director afirmó que esta obra marca un punto de madurez para la industria local, al apostar por contenidos audaces y contemporáneos.

La película cuenta con un elenco encabezado por Pamela Sued, Vitaly Sánchez, Pedro Casals, Mar Bonelly, Christian Rizek y Vacaloca.

A ellos se suman las actuaciones de David Maler, Nashla Bogaert y Frank Perozo, quienes aportan fuerza dramática y humor a la historia.

Bougroup reafirma con esta producción su apuesta por llevar el cine dominicano a nuevos escenarios internacionales.

La actriz Crystal Jiménez tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, marcando un momento especial de la noche.

Durante su intervención, anunció su regreso al teatro en la tercera temporada de la obra “La Verdad”, que se presentará próximamente en el Palacio de Bellas Artes.

Jiménez destacó el poder del arte para provocar reflexión y abrir conversaciones profundas sobre las relaciones humanas.

En cuanto a la trama, “Animales” sigue a un grupo de amigos que, al cruzar ciertos límites emocionales, se ve envuelto en una espiral de celos, mentiras y traiciones.

Lo que inicia como un juego de deseo termina poniendo a prueba la lealtad, la amistad y el amor entre los personajes.

La película invita al público a confrontar ese lado instintivo que todos esconden bajo la superficie.

Con una mezcla de comedia, drama y acción emocional, la cinta busca conectar con audiencias adultas desde una mirada honesta y provocadora.

Con su estreno a solo días de distancia, “Animales” se perfila como uno de los lanzamientos cinematográficos dominicanos más comentados del año.

La premier dejó claro que el público está listo para historias intensas, modernas y con sello local que trasciendan fronteras.