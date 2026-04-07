Aníbal de Castro: una vida dedicada al periodismo ético y al pensamiento independiente

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El periodista Aníbal de Castro ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo 2026, en una decisión considerada justa, oportuna y ampliamente respaldada por el sector comunicacional. La distinción ha generado un impacto positivo en los medios y en la opinión pública por su trayectoria ejemplar.

Según el periodista José Rafael Soa, autor del análisis, el galardón reconoce una carrera caracterizada por la independencia de criterio y el compromiso con la verdad, valores esenciales en el ejercicio del periodismo contemporáneo.

El Premio Nacional de Periodismo, creado mediante el Decreto 74-94, incluye un pergamino de reconocimiento y un incentivo económico de un millón de pesos, y es otorgado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

La entrega del galardón se realiza tradicionalmente en el Palacio de las Cariátides, con la presencia del presidente Luis Abinader, junto a autoridades del sector educativo y periodístico.

El presidente del CDP, Luis Pérez Novas, valoró la elección destacando que De Castro reúne y supera las cualidades exigidas, incluso frente a las múltiples candidaturas presentadas.

Aníbal de Castro, nacido en 1949, es periodista y diplomático, actualmente embajador de la República Dominicana en Bélgica y ante la Unión Europea, con formación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad de East Anglia.

Su vocación por el periodismo surgió desde temprana edad, influenciada por la lectura de revistas y textos que despertaron su interés por la realidad internacional y el análisis social.

A lo largo de su carrera, ocupó posiciones clave en medios como El Nacional y Última Hora, donde desempeñó un rol fundamental durante un período complejo de la historia dominicana, destacándose por su defensa de los derechos humanos.

Posteriormente, fue una figura clave en la fundación del periódico Diario Libre, proyecto que revolucionó el modelo informativo en el país al introducir la distribución gratuita.

Su estilo de opinión, especialmente en sus artículos sabatinos, se caracteriza por la agudeza, el análisis histórico y una postura crítica independiente, elementos que lo han convertido en una de las voces más influyentes y respetadas del periodismo dominicano.