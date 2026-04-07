Aníbal de Castro es reconocido con el Premio Nacional de Periodismo 2026

El galardón destaca su trayectoria ética y su aporte al fortalecimiento del periodismo dominicano

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El destacado comunicador Aníbal de Castro fue seleccionado como ganador del Premio Nacional de Periodismo 2026, en reconocimiento a su amplia trayectoria y compromiso con la ética informativa.

El anuncio fue realizado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Ministerio de Educación de la República Dominicana, quienes destacaron su aporte al ejercicio responsable de la comunicación.

Al recibir la noticia de manos del ministro Luis Miguel De Camps, De Castro reafirmó su compromiso con un periodismo basado en valores, independencia y responsabilidad social.

El presidente del CDP, Luis Pérez, señaló que la elección responde a una carrera marcada por la coherencia, la credibilidad y la defensa de la verdad.

Asimismo, el ministro De Camps resaltó que el galardonado representa un referente del periodismo responsable, especialmente en un contexto donde la confianza en la información es fundamental.

Actualmente, De Castro se desempeña como presidente del grupo Diario Libre, desde donde ha contribuido al fortalecimiento del debate público y la institucionalidad democrática.

A lo largo de su carrera, también ha ocupado funciones diplomáticas, representando al país en escenarios internacionales, lo que ha enriquecido su visión sobre la realidad global y nacional.

El Premio Nacional de Periodismo, creado mediante el Decreto 74-94, incluye un pergamino de reconocimiento y un incentivo económico de un millón de pesos dominicanos.

Desde su creación, este galardón ha sido otorgado a destacadas figuras del periodismo nacional, consolidándose como uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito de la comunicación en el país.