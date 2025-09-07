Angelita Peña asume presidencia del Partido Verde Dominicano

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El Partido Verde Dominicano celebró este domingo una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional en el Club de Obras Públicas, donde eligió de manera unánime a Angelita Peña como su nueva presidenta.

La decisión se produjo en un proceso democrático que marca el inicio de una nueva etapa para la organización política, caracterizada por la búsqueda de mayor cohesión interna y proyección nacional.

Los miembros del Comité Ejecutivo destacaron que la elección de Peña responde a la necesidad de fortalecer la unidad partidaria y de consolidar al Partido Verde como una alternativa real dentro del escenario político de la República Dominicana.

En sus primeras declaraciones, la nueva presidenta agradeció la confianza depositada en su liderazgo y reafirmó su compromiso de trabajar por un partido más inclusivo, participativo y cercano a la ciudadanía.

“Asumo este reto con humildad y con la firme decisión de construir un partido verde fuerte, transparente y comprometido con las mejores causas del país”, expresó Peña al dirigirse a los delegados presentes.

El encuentro contó con la asistencia de dirigentes nacionales, provinciales y municipales, quienes manifestaron su respaldo a la nueva dirección y resaltaron la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la organización.

Peña señaló que su gestión estará orientada a impulsar políticas vinculadas al desarrollo sostenible, la protección ambiental y la participación ciudadana, temas que forman parte de la identidad histórica del Partido Verde Dominicano.

Asimismo, aseguró que el partido abrirá espacios para la juventud y las mujeres, fomentando una mayor representatividad en los órganos de decisión y en las estructuras territoriales.

La nueva presidenta adelantó que en los próximos meses se desarrollará un plan de trabajo nacional que incluirá capacitaciones políticas, encuentros comunitarios y propuestas legislativas en favor de la sostenibilidad y la justicia social.

Durante la actividad, los dirigentes presentes coincidieron en que la elección de Peña representa un paso firme hacia la renovación institucional y hacia el fortalecimiento de la democracia interna de la organización.

El Partido Verde Dominicano reiteró su compromiso de ser una voz activa en el debate político nacional y de promover iniciativas que garanticen un futuro ambientalmente responsable y socialmente equitativo.

Con esta elección, la organización busca posicionarse como una opción distinta, enfocada en valores democráticos, transparencia y compromiso con la defensa de los recursos naturales del país.

El proceso electoral interno fue valorado como un ejemplo de madurez política y de apego a los principios de consenso, lo que proyecta confianza tanto a la militancia como a la ciudadanía en general.

Con Angelita Peña al frente, el Partido Verde Dominicano inicia una nueva etapa que apuesta a la unidad, la modernización y la construcción de propuestas sólidas, con la mira puesta en convertirse en un actor político cada vez más influyente en la República Dominicana.

#eljacaguero #PartidoVerde #AngelitaPeña #PolíticaRD