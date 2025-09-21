Angelita Peña asume liderazgo del Partido Verde en una nueva etapa política

Bartolo García

Santo Domingo.– El Partido Verde Dominicano (PASOVE) juramentó este domingo a sus nuevas autoridades nacionales en un acto solemne que marca el inicio de una nueva etapa para la organización política.

El evento estuvo encabezado por el presidente saliente y fundador, Antolín Polanco, quien destacó la importancia histórica de la transición y el compromiso de fortalecer la propuesta verde en la República Dominicana.

A partir de ahora, la dirección del partido queda en manos de Angelita Peña como presidenta y Pascual Valenzuela como secretario general, figuras que, según la dirigencia, representan el relevo político con visión social y ambiental.

Durante su discurso, Antolín Polanco afirmó que la juramentación constituye un hito trascendental en la vida institucional del PASOVE. Subrayó que la organización se proyecta como una fuerza política con aspiraciones de poder, basada en la transparencia, la inclusión y la defensa del medioambiente.

“Hoy reafirmamos que el Partido Verde no es un experimento pasajero, sino una fuerza política llamada a transformar la realidad nacional con verdad y compromiso con la gente”, expresó Polanco, visiblemente emocionado.

Por su parte, Angelita Peña asumió la presidencia con un mensaje cargado de fe y determinación, señalando que dirigir el único partido inspirado en principios verdes en el país constituye “una responsabilidad frente al pueblo y frente a Dios”.

“El Partido Verde es un hecho mágico que papá Dios pone en mi vida. Yo asumo este reto con gratitud y con la convicción de que la política debe ser instrumento de cambio y no de negocio”, manifestó Peña.

La nueva presidenta recordó que su formación personal y política está marcada por la sensibilidad social, fruto de haber vivido de cerca la desigualdad y la pobreza en comunidades olvidadas del país. Según dijo, esa experiencia le otorga fuerza moral para enfrentar los grandes retos nacionales.

Peña hizo un llamado a transformar la política dominicana en un espacio de soluciones reales, y no de improvisaciones, destacando que el país necesita una gerencia responsable en sectores clave como energía, salud, educación, migración y agricultura.

“No puede el amiguismo silenciar la verdad. El pueblo merece propuestas serias para garantizar la paz social y económica”, puntualizó ante dirigentes y militantes presentes en el acto.

La dirigente adelantó que el PASOVE trabajará desde hoy con visión estratégica hacia el proceso electoral de 2028, con el propósito de consolidarse como una opción política real, enfocada en el bienestar colectivo y la protección del medioambiente.

Peña concluyó su intervención asegurando que el partido entra en una etapa marcada por la fe y la esperanza: “Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?”.

Con esta juramentación, el Partido Verde Dominicano inicia un capítulo de renovación en el escenario político nacional, apostando a la construcción de propuestas que conecten con las demandas sociales y ambientales de la ciudadanía.