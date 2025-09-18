Aneury Tavárez más que feliz por regresar a su casa: las Águilas Cibaeñas

SANTIAGO.-Volver a casa siempre es placentero, y esa parece ser la sensación que experimenta el jardinero santiaguero Aneury Tavárez. Luego de haber “quemado la LIDOM” en el 2021 con las Águilas Cibaeñas, firmó con los Toros del Este en la Agencia Libre y, por esa misma vía, ha retornado al equipo que considera su hogar.

“Contentísimo de estar de vuelta en mi casa otra vez. Desde que hablé con Gian Guzmán, le expresé que quería volver para aquí. Creo que lo que pasó, pasó, y lo importante ahora es querer regresar y aportar lo que pueda para ser campeones”, expresó Tavárez.

La temporada 2020-2021 fue memorable para el bateador zurdo, residente en la ciudad sede del equipo 22 veces campeón. Vistiendo el uniforme amarillo, dejó una línea ofensiva de .299/.362/.424, conectó dos cuadrangulares, impulsó 17 carreras y se robó 11 bases.

“Me siento parte de esta nueva etapa del equipo. Si estoy aquí es porque pienso que todavía puedo aportar mucho. Al final, después que dicen ‘Play Ball’, nadie es más grande que nadie”, afirmó el jardinero.

Tavárez es un bateador zurdo considerado muy oportuno, con velocidad en el corrido de bases y experiencia de 14 años en el béisbol criollo. Además, ha sido un productivo refuerzo en la Liga Mexicana.

“En el verano me mantuve jugando en México, primero con los Toros de Tijuana y luego con Querétaro. Desde que llegué aquí me he mantenido ejercitándome en el gimnasio”, agregó.

Junto a Tavárez, en la Agencia Libre las Águilas se hicieron con los servicios del receptor Wester Rivas, además de los lanzadores Rafael Montero y Jeurys Familia, quienes están llamados a fortalecer la batería del conjunto también conocido como “la enseña mamey”.