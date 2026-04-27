Andrés Cueto resalta apoyo masivo de población durante siete días de Feria del Libro en Santiago

SANTIAGO. — El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, valoró el respaldo masivo que recibió la 1ª Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, durante los siete días de exposición, que contó con 102 mil 783 visitantes, dinamizando la economía y presentando las bondades de las 14 provincias de la región.

Cueto resaltó la cifra de ventas de aproximadamente 10 millones de pesos, entre libros y artesanías, colocando a Santiago como el epicentro del desarrollo económico y social de esta zona norte.

Señaló que la participación activa de 46,375 personas en actividades programadas constituye un logro y una gran contribución a la educación y la cultura.

Asimismo, subrayó la participación de más de 10 mil estudiantes en el simulador de vuelo de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA).

“A cada provincia del Cibao se le dio voz y proyección; su historia, la idiosincrasia de su gente, su producción literaria, agropecuaria e industrial, evidenciaron que la región es cada vez, una más pujante y dinámica”, manifestó el funcionario.

Al citar la frase del profesor, politico y escritor Eugenio María de Hostos, “como va Santiago va el Cibao, como va el Cibao va el país”, afirmó que el crecimiento que hoy proyecta la región es fruto de la gran inversión por el gobierno del presidente Luis Abinader.

Agradeció al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña y al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, la realización de esta feria que era tan anhelada, la cual se realizará nuevamente en abril del 2027.

El titular de Coraasan, añadió que este tipo de iniciativas no sólo promueven la lectura y el pensamiento crítico, sino que también fortalecen el posicionamiento de la ciudad como referente regional.

La feria dedicada a Ulises Francisco Espaillat, contó con un programa que incluyó actividades literarias, artísticas y educativas durante siete días.

Cueto ofreció estas declaraciones al participar del acto de clausura de la feria que este domingo resaltó la cultura y características de Santiago.

https://www.transfernow.net/dl/20260427jnVRNneU