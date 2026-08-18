Andrés Cueto destaca que colector La Rosaleda contribuirá al saneamiento del río Yaque del Norte

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), ingeniero Andrés Cueto, destacó los avances en la construcción del colector de aguas residuales La Rosaleda, una obra que actualmente supera el 70 % de ejecución y que contribuirá a la preservación de los afluentes y al saneamiento ambiental de diferentes sectores de la ciudad.

Durante una visita de supervisión, Cueto explicó que mantiene un seguimiento permanente a los proyectos que desarrolla la institución y resaltó la importancia de esta infraestructura para la salud y el bienestar de la población. El funcionario aseguró que el colector contribuirá directamente a la preservación del río Yaque del Norte y del medio ambiente, al mejorar el manejo de las aguas residuales.

El director de Coraasan señaló que la obra también responde al proceso de transformación urbana que experimenta Santiago, caracterizado por un aumento de las construcciones verticales y una mayor densidad poblacional. Indicó que este crecimiento hace necesario fortalecer y ampliar la infraestructura sanitaria para atender adecuadamente la demanda presente y futura.

El colector La Rosaleda contempla la instalación de tuberías de 12, 18 y 24 pulgadas y tendrá un impacto positivo sobre aproximadamente 25 mil habitantes, explicó Cueto. Agregó que donde anteriormente existía una vivienda ahora pueden desarrollarse edificios de varios niveles, lo que incrementa considerablemente el volumen de aguas residuales generado en determinadas zonas.

Los trabajos de construcción se desarrollan actualmente en el sector Reparto Universitario, como parte de las intervenciones destinadas a fortalecer la capacidad de recolección y conducción de las aguas residuales. Cueto destacó que la infraestructura permitirá responder de manera más eficiente a las necesidades sanitarias de comunidades que han experimentado un importante crecimiento.

Además de La Rosaleda y Reparto Universitario, el proyecto beneficiará a residentes de La Zurza II, La Lotería y otras zonas cercanas, ampliando la cobertura del sistema sanitario. La institución espera que la obra reduzca el impacto de las descargas de aguas residuales sobre el entorno y contribuya a mejorar las condiciones ambientales de las comunidades involucradas.

Con la ejecución del colector, Coraasan reafirma su compromiso con el saneamiento de Santiago y la protección del río Yaque del Norte, mediante el fortalecimiento de la infraestructura destinada a la recolección de aguas residuales. La institución atribuyó los avances alcanzados al respaldo del Gobierno central y a las inversiones dirigidas a acompañar el crecimiento y transformación de la ciudad.