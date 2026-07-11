Andrés Cueto destaca la innovación tecnológica como eje clave para una ingeniería más eficiente

Bartolo García

Santiago, RD.– El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto, resaltó que la innovación tecnológica se ha convertido en un pilar fundamental de la ingeniería moderna, al transformar los procesos de mensura catastral y fortalecer la planificación hidráulica mediante herramientas de alta precisión.

Durante su conferencia “Topografía aplicada a la Planificación Hidráulica”, presentada en el Congreso Internacional de Topografía, Ingeniería, Construcción e Inteligencia Artificial, organizado por la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), Cueto explicó que los avances en los equipos georreferenciadores han permitido localizar averías en redes de agua potable y aguas residuales con mayor exactitud, reduciendo el margen de error y las intervenciones innecesarias sobre el pavimento.

El funcionario destacó que las tecnologías satelitales, aéreas y digitales han revolucionado la forma en que se recopila y procesa la información de campo, convirtiendo esos datos en planes de inversión más eficientes, económicos y sostenibles, al tiempo que disminuyen los errores durante la construcción de obras hidráulicas.

“La precisión geoespacial evita retrabajos, sobrecostos y conflictos con redes existentes durante la construcción”, afirmó Cueto, al subrayar que la topografía se ha consolidado como una herramienta esencial para mejorar la planificación, la eficiencia operativa y la sostenibilidad institucional de Coraasan.

Asimismo, señaló que la incorporación de nuevas tecnologías ha permitido optimizar significativamente los tiempos de trabajo. “La tecnología nos permite menos tiempo en el campo, menos choques con redes existentes y trazabilidad digital de cada activo construido”, puntualizó el director de la institución.

Cueto reveló que actualmente Coraasan tiene georreferenciado más del 80 % de sus tuberías y el 100 % de las estaciones de bombeo y tanques mediante sistemas GPS. Además, explicó que el uso de drones facilita levantamientos aéreos en zonas de difícil acceso, mientras que la tecnología LiDAR permite obtener modelos de elevación de alta densidad, incluso en áreas con abundante vegetación.

Al concluir su ponencia, Andrés Cueto agradeció a los organizadores del congreso y a las autoridades de la UAPA por la invitación, destacando la importancia de compartir las experiencias y avances tecnológicos de Coraasan con profesionales de todo el país, promoviendo así una ingeniería más innovadora, precisa y orientada al desarrollo sostenible.