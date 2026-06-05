Anderson Taveras avanza con autoridad en el Paraguay Open 2026 de Bádminton

ALTO PARANÁ, Paraguay. – El bádminton dominicano inició con buen pie su participación en el Paraguay Open 2026, gracias a la destacada actuación de Anderson Taveras, quien aseguró su avance a la siguiente ronda del torneo tras imponerse en sets corridos al argentino Franco Motto.

Taveras mostró solidez desde el inicio del encuentro disputado en Polideportivo de la Gobernación de Alto Paraná, y, aunque tuvo que emplearse a fondo en el primer parcial, terminó llevándose la victoria con marcador de 23-21 y 21-09 en apenas 36 minutos de juego, confirmando su avance a la siguiente fase de la competencia internacional.

La jornada también dejó excelentes noticias para República Dominicana en la modalidad de dobles femenino, donde las parejas quisqueyanas lograron importantes triunfos ante representantes de Brasil.

El dúo integrado por Nairoby Jiménez y Claritza Pie protagonizó un disputado encuentro frente a Bianca Oliveira Lima y Eduarda Dias Prates logrando imponerse por doble 21-19 en un partido que se extendió durante 43 minutos.

Por su parte, Alissa Juleixi Acosta y Daniela Acosta protagonizaron una espectacular remontada para derrotar a las brasileñas Gabriela T. Marqués y Victoria Dobrosinski Moreira. Luego de ceder el primer set 17-21, las dominicanas reaccionaron para conquistar los dos siguientes parciales 22-20 y 21-12, sellando el triunfo tras 47 minutos de intensa batalla sobre la cancha.

Sin embargo, en las competencias individuales la representación nacional enfrentó una jornada más complicada. Alissa Juleixi Acosta cayó ante la brasileña María Julia Nascimento con marcador de 14-21 y 11-21, mientras que Daniela Acosta fue superada por Ana Julia Ywata por 19-21 y 13-21.

En la rama masculina, Víctor Ovalles no pudo superar al salvadoreño Uriel Canjura, quien se llevó la victoria con parciales de 21-06 y 21-09.

La modalidad de dobles mixtos tampoco favoreció a los dominicanos. La pareja compuesta por Víctor Ovalles y Alissa Juleixi Acosta fue derrotada por los brasileños Joaquín Mendoza y Tamires Santos con marcador de 21-11 y 21-08.

Asimismo, Ernick Zorrilla y Claritza Pie cayeron ante los brasileños Caio Silva y Gabriela de Sousa Low por 21-18 y 21-12.

Con el avance de Anderson Taveras y los triunfos conseguidos en dobles femenino, la delegación dominicana mantiene vivas sus aspiraciones de continuar avanzando en uno de los eventos más importantes del circuito regional de bádminton.

El Paraguay Open 2026 se lleva a cabo en el Polideportivo de la Gobernación de Alto Paraná, ubicado en la avenida Rogelio Benítez esquina Bernardino Caballero, y reúne a destacados exponentes del bádminton continental desde el 3 hasta el 7 de junio.