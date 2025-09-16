Andeclip se reúne con nuevo director de SENASA y recibe garantías de pagos puntuales

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– El Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) sostuvo una reunión con el nuevo director del Seguro Nacional de Salud (SENASA), doctor Edward Guzmán, en la que se abordaron los principales desafíos que enfrenta el sector.

La delegación de Andeclip estuvo encabezada por su presidente, el doctor Rafael Mena, junto a los demás miembros del pleno, quienes destacaron la importancia de este encuentro en un ambiente de cordialidad y franqueza.

Durante la reunión, los representantes de las clínicas privadas expusieron su preocupación por los retrasos en los pagos registrados en los últimos meses por parte de la ARS estatal, situación que ha generado tensiones en la sostenibilidad del sector.

En respuesta, el doctor Guzmán reconoció las dificultades, pero aseguró que ya se ha diseñado un cronograma de pagos que permitirá normalizar la situación y garantizar la estabilidad de los prestadores.

“Es un compromiso de SENASA que todas las prestadoras reciban su pago mensual en el tiempo previsto. Pueden estar tranquilos, porque estamos trabajando para la regularización definitiva”, expresó Guzmán, enviando un mensaje de confianza al sector salud.

El presidente de Andeclip, doctor Rafael Mena, agradeció la disposición del nuevo director de SENASA de recibir al pleno del Consejo Directivo y de ofrecer respuestas esperanzadoras para los prestadores de servicios médicos.

Mena resaltó que el objetivo común es asegurar que los afiliados de SENASA sigan recibiendo servicios de calidad y con el humanismo que caracteriza a las clínicas privadas, a pesar de los retos financieros.

Asimismo, manifestó el respaldo de Andeclip a todas las medidas que contribuyan al fortalecimiento institucional y al manejo financiero responsable dentro de SENASA, en beneficio de los afiliados y de los prestadores.

El gremio también aprovechó la ocasión para reiterar su apoyo a la gestión del doctor Guzmán, deseándole éxitos en este nuevo rol al frente de la aseguradora de salud más grande del país.

En el encuentro, se puso de relieve la necesidad de mantener un diálogo permanente entre SENASA y las clínicas privadas, con el fin de anticipar problemas y dar soluciones conjuntas a los desafíos del sistema.

Los directivos coincidieron en que la estabilidad del sector salud depende de la puntualidad en los pagos y de la transparencia en los procesos administrativos, aspectos que serán vitales en esta nueva etapa.

Para Andeclip, la reunión marca un paso importante hacia una relación más cercana y constructiva con la dirección de SENASA, en aras de mejorar la prestación de servicios médicos a toda la población afiliada.

Finalmente, tanto SENASA como Andeclip se comprometieron a seguir trabajando juntos en iniciativas que fortalezcan el sistema de salud dominicano, garantizando cobertura, calidad y sostenibilidad financiera.

