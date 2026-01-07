ANARD refuerza el juego limpio con casi 500 controles antidopaje en atletas de alto rendimiento durante 2025

Bartolo García

Santo Domingo.– La Agencia Nacional Antidopaje de la República Dominicana (ANARD) concluyó el año 2025 con la realización de 490 controles antidopaje a atletas de alto rendimiento, reafirmando su compromiso con la integridad deportiva y la promoción del juego limpio en el país.

Según el informe anual de la institución, las pruebas incluyeron 457 muestras de orina, 27 de sangre y seis correspondientes al pasaporte biológico, aplicadas tanto en competencia como fuera de competencia, siguiendo los estándares internacionales vigentes.

Del total de controles realizados, 151 se efectuaron durante competencias oficiales, mientras que 339 se aplicaron fuera de competencia, como parte de los programas preventivos y de monitoreo permanente a atletas registrados.

La presidenta de la ANARD, Laura Pinedo, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que articula control, educación, gestión de resultados y cooperación interinstitucional.

Pinedo indicó que los controles en competencia se concentraron principalmente en los Juegos Deportivos Militares, abarcando disciplinas como tiro al plato, lucha, boxeo, taekwondo, ciclismo, judo, levantamiento de pesas, karate y atletismo.

Asimismo, la agencia realizó pruebas antidopaje en eventos deportivos de alto nivel, entre ellos la Vuelta Ciclística Independencia, el Open Internacional de Natación, el Invitacional de Atletismo Isaac Ogando, el Internacional Félix Sánchez y el Maratón Monumental de Santiago.

También se llevaron a cabo controles durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia y el Mundial de Ráquetbol, reafirmando la presencia de la ANARD en competencias de carácter regional e internacional.

En cuanto a los controles fuera de competencia, estos se aplicaron a atletas pertenecientes al Grupo Registrado de Control, al programa regular de pruebas antidopaje y a deportistas que representaron al país en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025.

La presidenta de la ANARD destacó que durante el año se reforzó significativamente la labor educativa, incluyendo la conmemoración del Día del Juego Limpio mediante conferencias y talleres dirigidos a atletas de diversas disciplinas.

En estas jornadas, se enfatizó la responsabilidad individual de los deportistas de conocer y cumplir las normas antidopaje, así como de vigilar cuidadosamente el consumo de medicamentos, suplementos y sustancias permitidas.

De igual modo, se desarrollaron actividades formativas para atletas olímpicos y paralímpicos, abordando temas como derechos y deberes, riesgos de la automedicación, uso de suplementos nutricionales y consecuencias de infringir el Código Mundial Antidopaje.

Entre los hitos más relevantes de 2025 figura la organización, por primera vez, del Curso de Formadores en Educación Antidopaje, con facilitadores internacionales y la participación del director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), Francisco León.

La ANARD también participó activamente en el Simposio Anual de la WADA en Lausana, Suiza, y en la Conferencia Mundial de la WADA celebrada en Busan, Corea, fortaleciendo su vinculación con la comunidad antidopaje internacional.

Como parte de sus iniciativas educativas, la institución presentó la mascota “FIRU”, incorporada al programa formativo durante eventos internacionales de halterofilia y ráquetbol, como símbolo de ética, valores deportivos y juego limpio.

Además, se inició la formación de oficiales de control de dopaje con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, junto al respaldo del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico Dominicano, consolidando el 2025 como un año de avances significativos en la protección de la integridad deportiva nacional.