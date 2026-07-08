Anadive Regional Norte presenta su 16.ª Gran Autoferia con atractivas facilidades para celebrar el Día de los Padres

Bartolo García

La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive), Regional Norte, anunció la celebración de la 16.ª Gran Autoferia Anadive Regional Norte 2026, una actividad concebida para brindar a las familias dominicanas una amplia oferta de vehículos y facilidades de financiamiento con motivo del Día de los Padres, bajo el lema “El guía es papá”.

El presidente de Anadive Regional Norte, Carlos Guzmán, acompañado de los directivos Enmanuel Veloz, José Cepín y Charles Hernández, informó que la autoferia se desarrollará del 22 al 27 de julio en los parqueos del Gran Teatro del Cibao, en Santiago, en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, con una variada exposición de vehículos nuevos y usados.

Los organizadores destacaron que el evento contará con la participación de más de 25 dealers, además del respaldo financiero del Banco Popular, Banco BHD y Asociación Cibao, junto al apoyo de Monumental de Seguros. Asimismo, adelantaron que las tasas de interés serán anunciadas un día antes de la apertura y estarán por debajo de los niveles habituales del mercado.

Entre las principales facilidades para los compradores figuran la posibilidad de adquirir un vehículo con solo un 10 % de inicial, financiamiento de hasta siete años y la opción de entregar un vehículo usado como parte del pago inicial para la compra de una unidad nueva o de mejores condiciones.

Además de la oferta comercial, la autoferia incluirá un ambiente pensado para toda la familia, con presentaciones artísticas, animación en vivo, áreas de alimentos y bebidas, convirtiéndose en un espacio de recreación y entretenimiento. Enmanuel Veloz expresó que asistir al evento también representa una oportunidad para motivar a las personas a alcanzar la meta de adquirir su propio vehículo.

Durante el encuentro con la prensa, Carlos Guzmán resaltó el impacto positivo que tendrá el Monorriel de Santiago en la movilidad y el desarrollo del entorno monumental de la ciudad. Señaló que esta infraestructura facilitará el acceso de miles de ciudadanos al centro urbano y contribuirá a dinamizar las actividades comerciales, culturales y turísticas de la región.

La directiva de Anadive Regional Norte invitó a toda la población a participar en esta nueva edición de la autoferia, destacando que el evento representa una oportunidad para acceder a condiciones preferenciales de financiamiento, conocer las últimas novedades del mercado automotriz y disfrutar de una experiencia diseñada para toda la familia.