Ana María Lecler lidera jornada histórica por la prevención del cáncer de mama en Santiago Oeste

Bartolo García

La doctora Ana María Lecler, regidora de la Junta Distrital de Santiago Oeste, encabezó con rotundo éxito la primera caminata por la prevención del cáncer de mama en este distrito municipal, reuniendo a cientos de ciudadanos comprometidos con la causa de la salud femenina.

El evento, realizado en el marco del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, coincidió con las celebraciones de aniversario de fundación de la comunidad de Cienfuegos (2025–2026), convirtiéndose en una de las actividades más significativas del periodo.

Bajo el lema “Todas juntas en la Prevención del Cáncer de Mama”, la doctora Lecler impulsó una campaña comunitaria que busca crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana, la educación sanitaria y la acción colectiva, en alianza con la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS).

La regidora explicó que el lema simboliza la unidad y diversidad de las mujeres que enfrentan la enfermedad, resaltando la necesidad de compartir información veraz, fortalecer la prevención y garantizar el acceso igualitario a servicios médicos de calidad.

“Ninguna mujer tiene que morir de cáncer de mama. Si actuamos a tiempo, si nos educamos y acudimos a los chequeos anuales, podemos salvar miles de vidas”, expresó Lecler durante la caminata, que recorrió las principales calles de Cienfuegos en un ambiente de esperanza y solidaridad.

Más de 200 personas acompañaron la actividad, entre ellas líderes sociales, educadores y representantes de distintos sectores. Se destacaron el diputado José David Báez, el profesor Hipólito Martínez, cofundador de Santiago Oeste, la licenciada María Infante, la maestra Angélica Bonilla, el regidor Emilio Aquino y el licenciado Juan Henríquez, quienes aplaudieron la iniciativa.

Durante el recorrido, los participantes portaban camisetas y lazos rosados, símbolo mundial de la lucha contra el cáncer de mama, y compartieron mensajes motivadores, promoviendo la autoexploración y las pruebas médicas preventivas.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer de mama afecta a 59.1 de cada 100,000 mujeres en República Dominicana, con una tasa de mortalidad de 26.4%, debido en gran medida a diagnósticos tardíos. En Santiago Oeste, la incidencia supera la media nacional.

El cáncer de mama continúa siendo el más frecuente en las mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en este grupo a nivel mundial. Su impacto se traduce en una pérdida significativa de años de vida activa y productiva, especialmente en países en desarrollo.

Las estadísticas globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que las Américas representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 2022, con más de 525,000 diagnósticos, y una alarmante proporción de casos en mujeres menores de 50 años.

La doctora Lecler destacó que en los países desarrollados la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en un 40% entre 1980 y 2020, gracias a la implementación de programas de detección temprana y tratamientos estandarizados, y señaló que República Dominicana debe aspirar a ese mismo modelo de prevención.

“La detección precoz salva vidas. Nuestro gran reto es garantizar que todas las mujeres, sin importar su nivel económico, puedan acceder a exámenes, mamografías y tratamientos adecuados”, sostuvo la médica y regidora, quien reafirmó su compromiso con la comunidad de Santiago Oeste.

Lecler enfatizó que, aunque los recursos son limitados, existen intervenciones rentables y comprobadas que pueden mejorar significativamente el control del cáncer de mama, siempre que se apliquen con voluntad política, educación y participación comunitaria.

La jornada culminó con un emotivo acto en el que los asistentes encendieron velas rosadas y rindieron homenaje a las mujeres que han luchado o perdido la batalla contra esta enfermedad. La doctora Lecler reiteró que su objetivo es mantener viva esta campaña y consolidar a Santiago Oeste como un distrito ejemplo en salud preventiva y empoderamiento femenino.

