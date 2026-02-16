Amplio respaldo fortalece proyecto presidencial de Francisco Javier García dentro del PLD

Bartolo García

Francisco Javier García cerró de manera exitosa un extenso ciclo de encuentros provinciales con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, consolidando un respaldo significativo de los miembros del Comité Central que apoyan su proyecto presidencial.

Las jornadas incluyeron asambleas municipales, provinciales y regionales, realizadas a lo largo de cuatro recorridos por todo el país, en los que el aspirante sostuvo diálogos directos con la militancia y la dirigencia media del partido morado.

Durante estos encuentros, García recibió el apoyo mayoritario de los integrantes del Comité Central en distintas demarcaciones, fortaleciendo su estructura política de cara al proceso interno de selección del candidato presidencial.

El dirigente destacó que el respaldo obtenido refleja la confianza en su propuesta y en la visión de renovación que impulsa dentro del PLD, con miras a reconectar al partido con las aspiraciones del pueblo dominicano.

En cada asamblea, Francisco Javier hizo énfasis en la necesidad de mantener la unidad partidaria como pilar fundamental para salir fortalecidos del proceso interno.

Pidió a sus seguidores respetar las diferencias de opinión y evitar cualquier tipo de confrontación que pueda debilitar la organización.

“Debemos respetar las diferencias y evitar cualquier tipo de maltrato. La unidad del partido es fundamental para salir fortalecidos del proceso interno”, reiteró ante los dirigentes.

La primera jornada de encuentros del día se desarrolló en La Vega, donde participaron miembros del Comité Central y coordinadores de las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal.

El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de los presentes, quienes manifestaron su respaldo al proyecto político que encabeza García.

Posteriormente, se realizó una segunda asamblea en San Francisco de Macorís, con representación de las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná.

En ese encuentro, la dirigencia peledeísta reafirmó su apoyo mayoritario al aspirante presidencial, destacando su experiencia y liderazgo dentro del partido.

Los participantes coincidieron en que este ciclo de reuniones ha permitido fortalecer los vínculos internos y organizar de manera más efectiva las estructuras de apoyo.

Como parte del calendario institucional, los miembros del Comité Central del PLD han sido convocados por el Comité Político a la primera reunión ordinaria del año 2026.

Dicho encuentro se realizará el domingo 22 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, en las instalaciones del Club San Carlos, en el Distrito Nacional.

La dirigencia recordó a los miembros del Comité Central la importancia de portar su Cédula de Identidad y Electoral para el proceso de registro de asistencia.

Con la culminación de este recorrido nacional, Francisco Javier García consolida una base de apoyo sólida dentro del PLD, proyectándose como una de las principales figuras en la carrera interna por la candidatura presidencial.