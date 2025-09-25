AMG MAG impulsa a Puerto Plata en la vitrina internacional del turismo en París

Bartolo García

París, Francia.– La revista virtual AMG MAG, especializada en turismo, innovación y cultura, lanzó su quinta edición durante la feria IFTM Top Resa 2025, uno de los eventos más importantes de la industria turística mundial, donde la República Dominicana participa como país invitado.

Con esta presentación, Puerto Plata logró visibilidad internacional, reforzando la estrategia de promoción turística de la nación en un escenario que reúne a más de 170 destinos y 1,400 marcas de todo el mundo.

La publicación ha alcanzado gran aceptación en el sector turístico por su formato dinámico y práctico, consolidándose como un medio de referencia para profesionales, inversionistas y amantes de la innovación turística.

En su portada, la revista presenta a Sosúa como destino inclusivo y seguro, alineado con las tendencias de un turismo diverso y respetuoso.

La edición también destaca proyectos que marcan el futuro inmobiliario y turístico de la Costa Norte, entre ellos Long Beach Puerto Plata y Hacienda Residences, que impulsan el crecimiento y la inversión en la región.

En el ámbito gastronómico, AMG MAG incluye un reportaje sobre el restaurante La Lola, además de anunciar la próxima apertura de Casa Victoria en enero de 2026, ampliando la oferta culinaria de Puerto Plata.

Asimismo, ofrece una entrevista exclusiva con Carlos Estévez, referente en gastronomía sostenible y promotor del movimiento Slow Food, quien reflexiona sobre la importancia de la cocina local en la preservación cultural.

Las páginas también resaltan experiencias alternativas como el Camel Safari Exploring, que diversifica las actividades para el visitante y fomenta el turismo de aventura en la zona.

En la contraportada, AMG MAG revela en exclusiva el Tren Turístico del Norte, que operará en La Isabela y conectará un recorrido histórico en uno de los lugares más emblemáticos del Nuevo Mundo.

Otra novedad destacada es el fortalecimiento de la conectividad aérea, con el FBO de Universal Aviation en Samaná, una infraestructura que refuerza tanto el turismo como los negocios en el país.

La revista, bajo la producción y diseño de la periodista Anny Mariel Gómez, se distingue por su accesibilidad: puede explorarse en cualquier dispositivo mediante códigos QR y está disponible en la plataforma Issue bajo el usuario AMG MAG.

Este quinto número confirma el compromiso de AMG MAG con la difusión del desarrollo turístico de la Costa Norte, posicionando a Puerto Plata y a la República Dominicana en plataformas internacionales de alto impacto.

Con cada edición, AMG MAG ofrece un retrato actualizado y creativo del norte del país, uniendo turismo, gastronomía y cultura en un formato interactivo que conecta con lectores y profesionales a nivel global.

