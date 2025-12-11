American Airlines se expande en la República Dominicana con nuevas rutas desde Punta Cana

· La aerolínea lanzó nuevas rutas hacia Indianápolis, Nashville, Pittsburgh y Raleigh-Durham desde Punta Cana.

· Este invierno, American operará 95 vuelos semanales desde Punta Cana y aumentará su capacidad de asientos en más de un 12%.

Punta Cana, La Altagracia — Este 6 de diciembre American Airlines lanzó nuevas rutas desde el Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) hacia cuatro destinos en Estados Unidos, incluyendo Indianápolis (IND), Nashville (BNA), Pittsburgh (PIT) y Raleigh-Durham (RDU), consolidando su presencia en el país.

“Estamos entusiasmados de seguir fortaleciendo nuestra presencia en la República Dominicana con cuatro nuevas rutas en Punta Cana, haciendo que este paraíso tropical sea aún más accesible”, expresó el Sr. Oliver Bojos, gerente Regional de Operaciones para el Caribe Central en American Airlines. “En American, nos enorgullece celebrar 50 años conectando a la República Dominicana con el mundo — y al mundo con la República Dominicana. Este hito refleja la confianza y lealtad que nuestros clientes han depositado en nosotros a lo largo de los años”.

Por su parte, el Sr. Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del Aeropuerto de Punta Cana destacó “La ampliación de la operación de American Airlines en Punta Cana reafirma nuestra visión de seguir impulsando la conectividad aérea del país. Cada nueva ruta representa mayores oportunidades para nuestra región, para el turismo y para el desarrollo económico nacional. Desde el Aeropuerto de Punta Cana, valoramos esta alianza estratégica que continúa generando crecimiento sostenido”.

Estas nuevas rutas, que operarán únicamente los sábados, estarán disponibles hasta el 4 de abril de 2026 y utilizarán aeronaves Boeing 737 con capacidad para 172 asientos. Con estas incorporaciones, American ofrecerá hasta 95 vuelos semanales desde Punta Cana hacia 11 destinos en Estados Unidos, incluyendo Boston (BOS), Charlotte (CLT), Chicago (ORD), Dallas Fort Worth (DFW), Miami (MIA), Nueva York (JFK) y Filadelfia (PHL), así como IND, BNA, PIT y RDU.

Este invierno, American aumentará su capacidad de asientos en más de un 12% y su operación en un 13% en Punta Cana, en comparación con la temporada 2024-2025.

Operación de American en la República Dominicana

La aerolínea operará más de 162 vuelos semanales desde cinco destinos en la República Dominicana, incluyendo Santo Domingo (SDQ), Santiago (STI), Puerto Plata (POP), La Romana (LRM) y Punta Cana (PUJ). Además, la aerolínea lanzará una nueva ruta desde Filadelfia (PHL) hacia Santo Domingo (SDQ) a partir del 18 de diciembre de 2025.