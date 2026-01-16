AMCHAMDR saluda respaldo del Congreso de EE. UU. a extensión del programa HOPE/HELP

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) celebró la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de la extensión por tres años del programa de preferencias arancelarias HOPE/HELP para Haití.

La iniciativa legislativa recibió un amplio respaldo al ser aprobada con una votación de 340 a 54, reflejando un consenso bipartidista sobre la relevancia del marco comercial para la estabilidad y el desarrollo económico de la región.

Desde AMCHAMDR se destacó que la decisión de la Cámara Baja representa un avance significativo para la continuidad de las operaciones vinculadas a la cadena de suministro textil y de confección en la isla, sectores que dependen directamente de estas disposiciones para sostener su competitividad.

La extensión del programa HOPE/HELP contribuye además a preservar miles de empleos, estimular nuevas inversiones y ofrecer previsibilidad a las empresas que operan bajo este régimen preferencial.

La entidad empresarial subrayó que el fortalecimiento del clima de inversión en Haití tiene impactos indirectos positivos en la estabilidad regional, un factor clave para el entorno productivo y comercial de la República Dominicana.

AMCHAMDR valoró este paso como una señal positiva dentro del proceso legislativo estadounidense, al considerar que envía un mensaje claro de continuidad y compromiso con el desarrollo económico del Caribe.

La organización empresarial indicó que se mantiene atenta a la próxima revisión de la medida en el Senado de los Estados Unidos, donde se espera que la iniciativa reciba un respaldo similar.

Asimismo, expresó su expectativa de que, una vez superada la etapa senatorial, la extensión del programa sea promulgada mediante la firma presidencial, completando así el proceso legislativo.

Este avance ofrece un marco de certidumbre para las empresas que participan en el régimen HOPE/HELP, permitiéndoles planificar operaciones, inversiones y estrategias de crecimiento a mediano plazo.

AMCHAMDR destacó que la continuidad del programa también favorece la integración productiva entre Haití, República Dominicana y Estados Unidos, fortaleciendo los vínculos comerciales y la cooperación regional.

La institución reiteró su compromiso de dar seguimiento cercano al desarrollo de esta legislación, manteniendo una comunicación activa con aliados del sector público y privado.

En ese sentido, reafirmó su disposición de colaborar en la promoción de políticas que consoliden el comercio binacional y regional, impulsen la competitividad y fomenten un crecimiento económico sostenible.

AMCHAMDR señaló que el respaldo al programa HOPE/HELP es coherente con una visión de desarrollo que apuesta por la estabilidad, el empleo formal y la integración económica en el Caribe.

Finalmente, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana reiteró que continuará apoyando iniciativas que fortalezcan las relaciones comerciales entre República Dominicana, Haití y Estados Unidos, en beneficio de las comunidades, las empresas y la economía regional en su conjunto.