Ambientalista respalda decisión del Gobierno de proteger la Cordillera Septentrional

NAVARRETE.– El catedrático universitario y ambientalista Hilario Manzueta valoró como un acto de justicia y responsabilidad ambiental la decisión del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de negar permisos de explotación minera en una franja de la Cordillera Septentrional.

Manzueta aseguró que la medida se ajusta plenamente a las demandas históricas de los sectores que luchan por la defensa del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales del país, especialmente en zonas de alto valor ecológico.

El destacado sociólogo cibaeño sostuvo que, ante esta decisión oficial, la marcha anunciada para los próximos días por diversos grupos organizados de Santiago carece de justificación, por lo que llamó a sus promotores a mantener el diálogo con las autoridades.

A su juicio, la acción del MEM debe interpretarse como una respuesta positiva a las preocupaciones expresadas por los ambientalistas, lo que contribuye a generar sosiego y tranquilidad en la población dominicana.

Manzueta explicó que la negativa a otorgar permisos de explotación minera representa una señal clara de que el Estado está escuchando las voces que abogan por la protección de las montañas, los ríos y la biodiversidad nacional.

No obstante, el ambientalista exhortó a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante para evitar que otras áreas montañosas del país sean afectadas por proyectos mineros, tanto de empresas nacionales como internacionales.

Advirtió que la República Dominicana posee importantes yacimientos minerales que despiertan el interés de compañías extractivas, pero insistió en que cualquier estudio o iniciativa debe evaluarse con extremo cuidado para no poner en riesgo los recursos hídricos ni la vegetación.

“El MEM hizo lo correcto al no otorgar permisos para la explotación de una franja importante de la Cordillera Septentrional entre Santiago y Puerto Plata. Ha sido una decisión inteligente y responsable”, expresó Manzueta.

En ese sentido, reiteró que la marcha convocada por algunos sectores no tiene razón de ser, ya que la decisión oficial responde precisamente a las demandas ambientales que motivaron la preocupación ciudadana.

El ambientalista recordó que recientemente el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado aclarando que en el proyecto ubicado entre las provincias de Santiago y Puerto Plata no se han producido hallazgos de importancia económica.

Según la información oficial, en esa zona no existe ningún plan de intervención ni de explotación minera, y los trabajos realizados hasta el momento han sido únicamente de carácter exploratorio y científico.

El MEM explicó que en octubre pasado se llevaron a cabo pruebas geofísicas aerotransportadas y evaluaciones directas en campo, cuyos resultados no fueron satisfactorios para identificar yacimientos de interés económico.

Los informes técnicos remitidos a la autoridad minera indican que, debido a estos resultados, no se ha avanzado hacia ninguna fase de desarrollo del proyecto en cuestión.

Asimismo, el ministerio precisó que la concesión de exploración otorgada en julio de 2024 no implica un compromiso automático de explotación, sino una etapa preliminar de análisis técnico.

Finalmente, Manzueta valoró que el MEM haya reiterado que bajo la actual administración no se autorizará ninguna intervención que ponga en riesgo la Cordillera Septentrional, calificando esta postura como una victoria para el movimiento ambientalista y para el futuro ecológico del país.

Con información Rafael Santos