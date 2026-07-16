AMAPROSAN y comerciantes reconocen a Abinader por impulsar la transformación del Hospedaje Yaque

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader recibió un reconocimiento de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) y de las principales asociaciones de comerciantes y mayoristas del Cibao y Santo Domingo, por convertir en prioridad de su gestión la transformación integral del Hospedaje Yaque, una obra considerada una deuda histórica de más de 60 años con Santiago.

La distinción fue entregada durante la inauguración de la trigésima quinta edición de Expo AMAPROSAN 2026, donde las organizaciones resaltaron la determinación del mandatario para impulsar la recuperación del principal centro de abastecimiento de la región Norte, una iniciativa que fortalecerá el comercio y mejorará las condiciones económicas, sanitarias, urbanas y ambientales de la provincia.

Los representantes del sector recordaron que durante Expo AMAPROSAN 2025, el presidente Abinader asumió públicamente el compromiso de ejecutar la transformación del Hospedaje Yaque y, un año después, valoraron que ese anuncio comienza a materializarse con el inicio de los trabajos, demostrando el cumplimiento de la palabra empeñada.

El reconocimiento fue respaldado por AMAPROSAN, la Asociación de Detallistas de Santiago, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, las asociaciones de mayoristas de La Vega, Moca, Constanza y Santo Domingo, la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, la ACIS y la Comisión Representativa del Hospedaje Yaque, entidades que coincidieron en que el proyecto impulsará la organización del comercio, la seguridad y el desarrollo de la región.

Al agradecer la distinción, Luis Abinader afirmó que el reconocimiento representa un compromiso aún mayor con Santiago y toda la región del Cibao. Recordó que desde joven conocía las dificultades que enfrentaba el Hospedaje Yaque y expresó su confianza en que, con el respaldo del Gobierno y del Ayuntamiento de Santiago, el mercado se convertirá en un modelo de organización y desarrollo comercial para beneficio de miles de familias.

El mandatario también informó que el Gobierno trabaja junto a las autoridades municipales en otras iniciativas para mejorar la calidad de vida de los santiagueros, entre ellas el diseño de una solución para fortalecer el abastecimiento de agua potable, mediante la optimización del Acueducto Cibao Central y la construcción de un nuevo acueducto para la zona norte de la ciudad.

Por su parte, la presidenta de AMAPROSAN, Hilsa López Olivares, destacó que tanto la transformación del Hospedaje Yaque como la intervención del entorno de Nueva York Chiquito representan proyectos largamente esperados que devolverán orden, seguridad y dignidad a esas áreas. Mientras, el alcalde Ulises Rodríguez valoró el respaldo del presidente Abinader al comercio organizado de Santiago, al considerar que fortalece la inversión, la producción y el desarrollo económico de la provincia.