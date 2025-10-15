Altice presenta la nueva serie Xiaomi 15T y reafirma su compromiso con la innovación

Santo Domingo, – Como parte de su propósito de acercar la innovación a todos los dominicanos, Altice anuncia la disponibilidad en sus tiendas de los nuevos modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro. Con esta incorporación, la compañía continúa conectando a sus clientes con lo último en tecnología móvil, facilitando una vida más simple y productiva gracias a una conectividad de alta calidad.

Ambos modelos combinan cámaras co-desarrolladas con Leica, conectividad de vanguardia y un diseño refinado que eleva la experiencia de los usuarios a un nivel completamente nuevo.

El Xiaomi 15T incluye una cámara principal, una ultra gran angular y una telefoto, mientras que el Xiaomi 15T Pro integra una cámara principal, una ultra gran angular y la nueva cámara Leica 5x Pro-Telefoto. Ambos sistemas están diseñados para ofrecer resultados impresionantes en una amplia gama de escenarios.

En cuanto a la videografía, la Serie Xiaomi 15T ofrece capacidades de nivel profesional para creadores. Ambos modelos permiten grabación en 4K a 30fps HDR10+ en todas las distancias focales, garantizando colores vibrantes y contraste uniforme sin importar el lente utilizado.

Los dispositivos de la Serie, el Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro llegan con el nuevo sistema HyperOS 3 y HyperAI, ofreciendo mejor multitarea, interfaz fluida e integración inteligente entre dispositivos.

Destacan por sus pantallas inmersivas, diseño resistente (Gorilla Glass 7i, IP68) y baterías de 5,500 mAh con carga rápida.

El 15T Pro incluye un potente chip Dimensity 9400+ y pantalla de hasta 144Hz, ideal para alto rendimiento y estilo premium.

El Xiaomi 15T está disponible en colores gris y oro rosa, mientras que el 15T Pro se ofrece en gris y oro moca.

Ambos modelos están disponibles oficialmente desde el 15 de octubre en a nivel nacional; los primeros compradores podrán aprovechar ofertasexclusivas y descuentos especiales en tiendas seleccionadas.

En Santiago, el lanzamiento contó con una activa participación de la marca, que estuvo presente para recibir y orientar a los interesados. Además, la sucursal Altice Agora Santiago ofrece un obsequio adicional con la compra de los nuevos equipos, como parte de la celebración de este importante lanzamiento.