Alta cocina dominicana se proyecta al mundo desde Santiago con diplomado internacional

Bartolo García

La gastronomía dominicana vivió un importante momento de proyección con la celebración del Diplomado de Alta Cocina, realizado en la Escuela Gourmet Pucheu, considerada única en su clase y dirigida por los chefs Rafael Pucheu y Rosa de Pucheu, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El evento tuvo como objetivo central impulsar la gastronomía dominicana desde la innovación, la creatividad y la sostenibilidad, resaltando la alta cocina como una expresión viva de la cultura, la historia y la identidad autóctona del país.

En el contexto actual, los organizadores destacaron que la cocina dominicana enfrenta una oportunidad única para posicionarse en el escenario internacional, fusionando sus tradiciones con las tendencias más innovadoras del arte culinario global.

El diplomado fue diseñado para potenciar la gastronomía local, promoviendo la formación de autores culinarios que destaquen los sabores autóctonos mediante técnicas de vanguardia, sin perder de vista el respeto a los recursos naturales y al medio ambiente.

Como parte del programa, se desarrolló un concurso gastronómico impartido por la reconocida chef internacional María Marte, cuyo aporte elevó el nivel académico y creativo de la experiencia formativa.

El concurso fue dirigido por el arquitecto, constructor y paisajista William Reyna Rivas, junto al chef venezolano Wilmer Alejandro Torres Martínez, quienes coordinaron y guiaron el proceso culinario y evaluativo.

Las prácticas del diplomado se realizaron en el restaurante Il Patticcio, propiedad del chef internacional italiano Paolo Modoro, a quien se agradeció su colaboración desinteresada.

William Reyna Rivas, formado en la Escuela Gourmet Pucheu y también paisajista egresado de la Escuela de Diseño Altos de Chavón, bajo la guía del maestro Mamoru Matsunaga, presentó uno de los platos más destacados del certamen.

Su propuesta consistió en un plato de carne de res japonesa Wagyu en cuatro tiempos, acompañado de puré de cepa de apio con queso gorgonzola, puré de papa azul con queso manchego, puré de auyama con ricotta y puré de dátiles con queso de cabra y oveja.

La creación fue decorada con caviar beluga del mar Báltico, tallos tiernos de espárragos blancos y delicados detalles de frutas como frambuesas, mora salvaje, fresas y blackberry, rellenas de queso azul, jamón pata negra y caviar.

Entre las entradas se incluyeron dátiles de Arabia rellenos de queso azul y caviar beluga, envueltos en jamón pata negra, utilizando frutas naturales como parte integral de la decoración y presentación.

La experiencia gastronómica se complementó con champagne Moët & Chandon Imperial como bebida de bienvenida, vino Petit Petit de uvas Shiraz para acompañar el plato fuerte y agua española carbonatada para limpiar el paladar.

En la competencia participaron tres grupos de chefs provenientes de distintos restaurantes de Santiago y otras zonas del país, demostrando un alto nivel técnico y creativo.

El primer lugar fue obtenido por el Grupo 2, dirigido por William Reyna Rivas y el chef Wilmer Alejandro Torres Martínez, junto a los chefs Brayan Arismendy Sánchez Artiles y Arline Márquez.

Al cierre del evento, William Reyna Rivas expresó su agradecimiento al chef Eliazer y al equipo del restaurante Il Patticcio por su apoyo solidario, destacando que honrar a quienes colaboran con la formación gastronómica es también una forma de fortalecer el futuro de la cocina dominicana.