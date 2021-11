La comisión de género de Alianza País en Santiago rechaza las recientes declaraciones vertidas por el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then en un Programa Radial, el recién pasado 26 de noviembre, al valorar que sus juicios sobre las mujeres que son madres solteras demuestran inequidad social, desprecio e incomprensión de la situación real en que se desarrolla y vive la familia dominicana.

Hacemos un rechazo categórico y responsable, dadas las pretensiones del director de la Policía Nacional, señor Then, de condicionar el ingreso a la Policía Nacional solo a los hijos de familias que cuenten con un padre y una madre a su lado.

Rechazamos esa medida, y a la vez solicitamos la destitución del cargo de Eduardo Alberto Then, como director de la Policía Nacional.

Tal como se ha demostrado en distintas investigaciones nacionales de entero crédito público, como la Encuesta ENHOGAR, desde la Oficina Nacional de estadísticas (ONE), que reporta que el 39.8% de los hogares en República Dominicana están encabezados por madres solteras, quienes tienen que manejar los estragos de la pobreza generada por la corrupción, la ineficiencia estatal y el Estado patriarcal.

Consideramos, además, que las declaraciones de rectificación que realizara el jefe de la Policía no resuelven el problema ni resarcen el daño de la descalificación, al contrario, ha quedado demostrado que el señor Then no puede encabezar la Policía Nacional y mucho menos en medio de un proceso que se ha definido de gran transformación de la policía Nacional.

Mantener a Eduardo Alberto Then como jefe de la Policía es una grave ofensa, y un atropello a las mujeres, que son madres solteras en la República Dominicana.

La Comisión de Genero de Alianza País en Santiago reitera su exigencia de no más violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. No puede ser un discurso de un día, debe ser un accionar cotidiano y con mayor responsabilidad en las personas y funcionarios con posiciones de dirección y mando, como es el caso del señor Eduardo Alberto Then, que corresponda con un accionar digno y ejemplificador.