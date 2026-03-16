Aliados de EE.UU. evitan involucrarse en plan militar para el estrecho de Ormuz

Los aliados de Estados Unidos han evitado sumarse a los planes militares promovidos por el presidente Donald Trump para reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, actualmente afectado por el conflicto en Medio Oriente.

El bloqueo de esta importante vía marítima, por donde transita cerca de una quinta parte del suministro energético mundial, ha tenido repercusiones más allá de la región, impactando los precios del combustible y generando preocupación en mercados internacionales.

En medio de este escenario, Washington ha planteado la posibilidad de una misión internacional para garantizar la libre navegación, aunque hasta el momento la propuesta se mantiene en el plano discursivo y no ha sido formalmente adoptada por otros países.

Trump ha insistido en que naciones de Europa y Asia deberían contribuir a la seguridad del estrecho, señalando que muchos de estos países dependen directamente de los recursos que circulan por esta ruta estratégica.

El mandatario también ha puesto presión sobre la OTAN, advirtiendo que la organización podría enfrentar consecuencias si no respalda la iniciativa estadounidense.

Sin embargo, la respuesta internacional ha sido cautelosa. Países aliados han mostrado reservas ante la posibilidad de involucrarse en una operación militar que podría escalar el conflicto con Irán.

Desde Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a plantear la posibilidad de una misión defensiva multinacional, pero posteriormente reconoció que no existen las condiciones adecuadas para una intervención de ese tipo en este momento.

En Alemania, el ministro de Defensa Boris Pistorius rechazó abiertamente la idea, afirmando que no corresponde a su país participar en una operación de esa naturaleza y cuestionando la necesidad de apoyo europeo ante la capacidad militar de Estados Unidos.

Por su parte, Italia también ha mostrado cautela. El canciller Antonio Tajani señaló que, aunque la libertad de navegación es un interés global, la respuesta debe centrarse en esfuerzos diplomáticos y no en una escalada militar.

En el caso de España, la ministra de Defensa Margarita Robles descartó cualquier participación, calificando el conflicto como una “guerra ilegal” y reiterando que su país no se involucrará en operaciones vinculadas a este escenario.

Mientras tanto, Irán ha advertido que cualquier intervención en favor de Estados Unidos o Israel será considerada un acto hostil, aumentando el riesgo de una escalada mayor en la región y complicando aún más las posibilidades de consenso internacional.

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