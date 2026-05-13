Alfonso Rodríguez Tejada destaca fortaleza operativa del CCE tras recertificación ISO 9001:2015

Santo Domingo.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que el Centro de Control de Energía (CCE) obtuvo la recertificación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, luego de concluir satisfactoriamente la Auditoría Externa de Renovación realizada por el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), con resultado de cero no conformidades.

La evaluación confirmó la consistencia de los procesos implementados en el CCE y el nivel de cumplimiento alcanzado en la operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), una infraestructura clave para la estabilidad y supervisión del sistema eléctrico nacional.

Durante la auditoría fueron identificadas fortalezas y oportunidades de mejora, sin registrarse hallazgos de incumplimiento, evidenciando el nivel de evolución técnica y operativa del centro, que actualmente avanza en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la supervisión y entrenamiento especializado de sus operadores, entre ellas el Operator Training Simulator (OTS).

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, afirmó que la recertificación representa un reconocimiento al compromiso y la capacidad del personal responsable de la supervisión y coordinación en tiempo real del sistema de transmisión nacional.

“Este resultado refleja la disciplina y el rigor técnico con el que nuestros equipos desempeñan sus funciones para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Mantener estos estándares requiere constancia, preparación y una cultura de trabajo orientada a la excelencia operativa”, expresó Rodríguez Tejada.

De su lado, el director del Centro de Control de Energía, Fernelis Ramírez, valoró la integración de las distintas áreas que participaron en el proceso y destacó el fortalecimiento sostenido del sistema de gestión.

“Alcanzar cero no conformidad evidencia el compromiso asumido por nuestros colaboradores y la evolución que ha experimentado el Centro de Control de Energía en sus procesos. Este resultado reafirma la credibilidad técnica de la institución y nos compromete a seguir avanzando”, indicó Ramírez.

Durante la evaluación, la auditora de INTECO, Susan Thompson, resaltó que el proceso no evidenció incumplimientos frente a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, reflejando la consistencia y madurez del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en el Centro de Control de Energía.

El informe de evaluación también resalta el involucramiento de la Alta Dirección en el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y el impulso permanente a la capacitación y mejora de los procesos internos.

Con esta recertificación, la ETED afianza sus estándares de gestión y desempeño operativo, alineados a las mejores prácticas internacionales en materia de calidad.