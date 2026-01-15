Alexander Rodríguez lidera jornada histórica con la entrega simultánea de dos canchas en La Otra Banda

Bartolo García

En un hecho calificado como histórico para el distrito municipal de La Otra Banda, el alcalde Alexander Rodríguez, conocido popularmente como “El Hijo del Pueblo”, encabezó la entrega simultánea de dos canchas totalmente reconstruidas en los sectores Rancho Jonathan, Línea Nueva y Sinaí.

La jornada marcó un precedente sin igual en la historia administrativa del distrito, al concretarse la inauguración de ambas infraestructuras deportivas en un mismo día, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el deporte y la inclusión social.

El acto inició con las palabras de bienvenida de la regidora Wanda Martínez, quien destacó el cambio palpable que vive La Otra Banda tras años de abandono, señalando que hoy la comunidad cuenta con autoridades cercanas, presentes y comprometidas con su gente.

Martínez subrayó que el actual gobierno local ha devuelto la esperanza a los comunitarios, gracias a un trabajo en equipo desde el ayuntamiento, enfocado en escuchar y responder a las necesidades reales de los barrios.

Durante la actividad, la comunitaria Eligia elevó una oración de bendición, agradeciendo a Dios por la culminación de las obras y pidiendo protección para quienes harán uso de estas instalaciones deportivas.

Representantes de la empresa contratista ofrecieron detalles técnicos de los trabajos realizados, explicando que ambas canchas fueron objeto de un remozamiento integral que incluyó vaciado completo del piso, rehabilitación de baños y cafetería, mejoras en plomería y electricidad, así como la instalación de modernos sistemas de iluminación.

Indicaron que los trabajos se ejecutaron en un período aproximado de un mes, exhortando a los residentes a cuidar y preservar estas infraestructuras, concebidas para el disfrute y el desarrollo sano de niños, jóvenes y adultos.

El encargado de Deportes de la Alcaldía, Adriano Coronado, agradeció al alcalde Rodríguez, afirmando que estas obras representan un privilegio para sectores históricamente olvidados y evidencian que el deporte ocupa un lugar prioritario en la agenda municipal.

Coronado resaltó que la entrega de una cancha digna en el barrio Sinaí demuestra que la juventud de La Otra Banda hoy cuenta con espacios adecuados para la recreación y la formación deportiva.

El deportista comunitario Joel también expresó su agradecimiento, destacando la cercanía del alcalde con los atletas y narrando cómo el compromiso asumido para reparar la cancha fue cumplido sin dilaciones, convirtiéndose en una realidad tangible.

Las palabras institucionales estuvieron a cargo de José Luis Sánchez, quien valoró la entrega de estas canchas como parte de una política municipal alineada con la ley y orientada al bienestar colectivo, resaltando además otras obras impulsadas por la actual gestión.

Sánchez mencionó proyectos de infraestructura vial, afirmados, aceras, contenes y otras intervenciones que hoy fortalecen el orgullo y la calidad de vida de los munícipes de La Otra Banda.

El momento central lo protagonizó el alcalde Alexander Rodríguez, quien destacó que nunca antes un distrito municipal de esta categoría había entregado dos canchas el mismo día, señalando que en apenas un mes su gestión ha entregado tres instalaciones deportivas.

Rodríguez detalló que la cancha del sector Sinaí fue completamente reconstruida, incluyendo mejoras profesionales en el piso, baños, iluminación, gradas, verja perimetral, tableros y aros, garantizando estándares de calidad y seguridad.

El alcalde enfatizó que su administración trabaja con transparencia, eficiencia y rapidez, ejecutando obras sin esperar tiempos electorales y asegurando una distribución equitativa de la inversión pública.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible del distrito, anunciando próximos proyectos como parques infantiles y nuevas obras comunitarias, e invitó a los residentes a continuar trabajando junto al ayuntamiento por una La Otra Banda más próspera y digna.