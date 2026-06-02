Alertan sobre falta de jóvenes en el campo y piden acciones para proteger la producción nacional

Bartolo García

Santo Domingo. – El secretario de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo, Modesto Reyes, advirtió que la falta de relevo generacional representa una de las mayores amenazas para el futuro del sector agropecuario dominicano, debido al creciente desinterés de los jóvenes por incorporarse a las actividades vinculadas al campo.

Durante una entrevista en el programa Revista Tele 15, Reyes explicó que cada vez son menos los estudiantes que optan por carreras relacionadas con la agronomía, la veterinaria y la producción agropecuaria, una situación que, según afirmó, compromete la sostenibilidad del sector y la capacidad productiva del país a largo plazo.

El dirigente señaló que factores como los bajos salarios, las limitadas oportunidades de crecimiento profesional y la escasa inversión en investigación han contribuido a que las nuevas generaciones se alejen de las actividades agropecuarias, reduciendo el número de profesionales especializados en esta área.

Asimismo, destacó que la inversión destinada a la investigación agropecuaria en República Dominicana apenas alcanza el 0.18 % del Producto Interno Bruto (PIB) del sector, una cifra que considera insuficiente en comparación con otros países de la región que han fortalecido sus sistemas productivos mediante la innovación y el desarrollo tecnológico.

Reyes indicó que, además de enfrentar desafíos como la peste porcina africana, el incremento de los costos de producción y las dificultades del mercado, el país debe garantizar la formación de una nueva generación de técnicos, profesionales y productores que aseguren la continuidad de la actividad agropecuaria.

“El relevo generacional debe convertirse en una prioridad nacional. Sin jóvenes en el campo, la capacidad del país para producir alimentos estará cada vez más comprometida”, expresó Reyes, al tiempo que exhortó a las autoridades a impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la educación agropecuaria, mejorar las condiciones laborales del sector e incrementar la inversión en innovación e investigación para garantizar el futuro de la producción nacional.

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