Alertan sobre aumento de tuberculosis resistente en República Dominicana

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis 2026, especialistas de NEUMONORTE y del Departamento de Neumología de un centro hospitalario realizaron el panel “Tuberculosis: en el pasado y hoy”, donde analizaron los principales retos que enfrenta esta enfermedad en el país.

Durante la actividad, los expertos abordaron aspectos clave como el comportamiento epidemiológico, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento, destacando la creciente preocupación por la resistencia a los fármacos.

La doctora Annieli Colón enfatizó la importancia de la detección temprana, señalando síntomas como tos persistente, fiebre y pérdida de peso, así como el uso de estudios de imágenes para un diagnóstico oportuno.

Por su parte, la doctora Candy Rodríguez explicó el rol del Programa Nacional de Tuberculosis en la identificación de casos, el seguimiento de contactos y la garantía de tratamiento gratuito, destacando la necesidad de fortalecer estas estrategias.

En tanto, la doctora Delia Rodríguez alertó sobre el impacto de la tuberculosis resistente, detallando sus diferentes niveles y subrayando que el cumplimiento riguroso del tratamiento es fundamental para evitar complicaciones y nuevos contagios.

La jornada contó con la participación de médicos, especialistas y autoridades hospitalarias, reafirmando el compromiso de fortalecer la educación médica y mejorar las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en la región.