Alcaldía transforma calles de Los Solares tras más de una década de reclamos comunitarios

Bartolo García

Los residentes del sector Los Solares expresaron su satisfacción y agradecimiento a la Alcaldía de Santiago por el asfaltado de sus calles, una obra que pone fin a más de 12 años de espera y reclamos por soluciones viales en la comunidad.

Los comunitarios señalaron que, antes de la intervención municipal, las vías se encontraban en condiciones críticas, con abundantes piedras, lodo y zanjas que dificultaban el tránsito tanto de peatones como de vehículos.

Indicaron que estas condiciones afectaban directamente la vida diaria del sector, ya que el acceso de ambulancias, camiones de bomberos y vehículos recolectores de basura era limitado o, en algunos casos, imposible.

Residentes explicaron que incluso llegar a sus hogares representaba un reto, debido a que debían dar largas vueltas para evitar las zonas más deterioradas, lo que incrementaba el tiempo de desplazamiento y el desgaste de los vehículos.

Con la colocación del asfalto, afirmaron que el panorama ha cambiado de manera significativa, permitiendo una circulación más segura y fluida dentro del sector y hacia comunidades cercanas.

“Agradecemos a Dios y a las autoridades porque hoy sentimos un verdadero respaldo. Vivíamos entre piedras, caminos malos y abandono total. Ahora podemos caminar con tranquilidad y los servicios pueden llegar sin ningún problema”, expresaron voceros comunitarios.

Los habitantes destacaron que la obra representa un antes y un después para Los Solares, ya que no solo mejora la movilidad, sino que también impacta de manera positiva en la organización y el orden del barrio.

Añadieron que la intervención ha contribuido a reducir el polvo, el lodo y los focos de contaminación, mejorando el entorno y la salud de las familias que residen en la zona.

Los comunitarios resaltaron la sensibilidad mostrada por el alcalde Ulises Rodríguez, a quien describieron como un funcionario cercano, que escucha a la gente y responde a las necesidades reales de los barrios.

Señalaron que la gestión municipal ha demostrado un compromiso genuino con las comunidades que por años permanecieron olvidadas, priorizando obras que inciden directamente en la calidad de vida de la población.

“Para nosotros esto es un sueño hecho realidad. Esperamos que este avance impulse a la comunidad a seguir organizándose y participando activamente en los proyectos que vengan”, expresaron con entusiasmo varios residentes.

Asimismo, manifestaron su disposición de colaborar con las autoridades para preservar las calles en buen estado y mantener la limpieza y el orden en el sector.

La Alcaldía de Santiago informó que este tipo de intervenciones forma parte de un plan integral de asfaltado, bacheo y mejoramiento vial que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad.

Este programa tiene como objetivo garantizar una movilidad más segura, eficiente y digna, así como fortalecer el desarrollo urbano y social de los sectores que componen Santiago de los Caballeros.