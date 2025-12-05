Alcaldía del DN y Conadis desarrollan siembra inclusiva en el Mirador Sur

Santo Domingo, DN – En el marco de la Semana de la Discapacidad 2025, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y organizaciones aliadas realizaron una siembra inclusiva, dejando iniciado el Bosque de la Inclusión en el parque Mirador Sur.

En una jornada realizada por la Dirección de Gestión Ambiental y el Departamento de Inclusión del cabildo, en combinación con la Fundación Yo También Puedo, Ágora – Programa para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Visual y el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del DN.

Los participantes plantaron 30 árboles de la especie Juan Primero, cuyo nombre científico es simarouba glauca, en las cercanías de la Gobernación del parque Mirador Sur.

El director del Consejo Nacional de Discapacidad, Benny Metz, agradeció a la alcaldesa Carolina Mejía por la iniciativa que ha tenido con los parques inclusivos.

“En nombre del Conadis agradecemos a ustedes la oportunidad de venir a sembrar árboles aquí al parque Mirador Sur que es un pulmón ecológico de nuestra ciudad que hay que preservarlo, que hay que mantenerlo y que es de disfrute para toda la familia, sobre todo las personas con discapacidad porque es un parque accesible”, apuntó.

María Esperanza Haché, presidenta de la Fundación Yo También Puedo, reconoció que el Mirador Sur cuenta con juegos inclusivos para el disfrute de los niños con condiciones especiales. “Agradeciendo tanto a Benny como a nuestra alcaldesa por permitirnos sembrar en esos espacios que tanto lo necesitan”, destacó.

Los regidores Yovany Moya (presidente del Concejo) y Giancarlo Vega coincidieron felicitaron a los organizadores de la actividad, por tomar parte en una causa tan importante como la inclusión social, unificando criterios para el beneficio de esa población.

El director de Servicio Social y Desarrollo de la alcaldía, Jensen Acosta, resaltó este tipo de actividades de fomento a la inclusión que impulsa Carolina Mejía en su gestión al frente de la ciudad.

Francisco Metz, coordinador técnico de Gestión Ambiental, explicó que el Bosque de la Inclusión cuenta con árboles de la especie Juan Primero, la cual está incluida dentro del Plan de Arbolado Urbano, y que además de los servicios ecosistémicos que ofrece, sirve de alimentación para la mayoría de las aves de la zona.

El encargado de temas de inclusión del cabildo, Ferlannys Cuevas, expresó su satisfacción por el avance que ha tenido la Alcaldía del Distrito Nacional en iniciativas de inclusión y discapacidad.

Rafael Castillos habló en nombre de su hijo Diego Inclusivo, valoró la siembra por representar un futuro mejor. “Lo que estamos haciendo hoy, las medidas que se están tomando, las adaptaciones son para los que vienen atrás puedan tener una mejor calidad de vida, para que nuestros chicos tengan una vida digna”.

De su lado, la gobernadora del Mirador Sur, Belinda Mastrolilli, dio la bienvenida a todos los participantes y manifestó la alegría que siente por poder compartir una actividad tan importante en los terrenos del parque. “Esto es lo que nos da la alegría, el ver el fruto, que todo el mundo sienta que puede venir al parque”, agregó.