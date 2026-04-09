Alcaldía del Distrito Nacional activa acciones urgentes tras lluvias e inundaciones

Carolina Mejía supervisa zonas afectadas y ordena medidas para reducir riesgos en sectores vulnerables

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dispuso una serie de medidas inmediatas para mitigar los daños provocados por las intensas lluvias y prevenir nuevos riesgos en sectores afectados.

Durante un recorrido por la zona conocida como Las 800, en el sector Los Ríos, la ejecutiva municipal constató de primera mano las condiciones en que se encuentran las áreas impactadas.

Mejía estuvo acompañada por autoridades y representantes locales, incluyendo diputados y miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes evaluaron junto a comunitarios los efectos de las precipitaciones.

La alcaldesa informó que desde la madrugada ha mantenido coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) para dar seguimiento a la evolución del clima.

Asimismo, indicó que brigadas del cabildo fueron desplegadas desde tempranas horas para atender las situaciones más críticas reportadas en distintos sectores.

Los equipos municipales trabajan de manera intensiva con camiones succionadores y brigadistas de áreas como Aseo Urbano y Obras Comunitarias, con el objetivo de reducir las inundaciones.

Además, la alcaldesa activó el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, el cual se mantiene en sesión permanente.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar ejecutando acciones coordinadas para proteger vidas y brindar asistencia oportuna a las comunidades afectadas por las lluvias.