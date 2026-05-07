Alcaldía de Verón–Punta Cana avanza en obras comunitarias y garantiza uso transparente de fondos

Bartolo García

Verón, La Altagracia.– La Alcaldía de Verón–Punta Cana informó que impulsa importantes proyectos de infraestructura comunitaria, entre ellos la construcción de un parque de béisbol en Verón y una funeraria municipal en Bávaro, actualmente en proceso de licitación.

Estas iniciativas forman parte de un plan integral de desarrollo que también incluye trabajos de asfaltado y encalichado de calles en distintos sectores, en coordinación con el Ministerio de Turismo, con el que se acordó la construcción de 10 kilómetros de asfalto en la zona.

Las autoridades señalaron que los proyectos han sido previamente levantados y planificados junto a las juntas de vecinos, lo que garantiza una ejecución participativa y alineada con las necesidades reales de la comunidad.

En el ámbito deportivo, el cabildo destacó la reciente entrega de la cancha de La Ceiba y anunció que en los próximos días se dará inicio a la construcción de una cancha techada en Bávaro.

En cuanto al manejo de los recursos, el alcalde explicó que la institución cuenta con aproximadamente RD$189 millones, distribuidos en diferentes cuentas según lo establece la normativa vigente, incluyendo fondos destinados a inversión, servicios, personal, género y cuenta receptora.

Finalmente, la Alcaldía reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión y la inversión responsable de los fondos públicos, asegurando que cada recurso será utilizado en obras y servicios que impacten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.