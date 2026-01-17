Alcaldía de Santiago refuerza respaldo al Carnaval 2026 con aporte millonario a grupos de lechones

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago entregó este viernes un primer aporte económico por un monto de RD$2,337,500.00 a los grupos de lechones que participarán en el Carnaval de Santiago 2026, reafirmando su compromiso con la promoción de la cultura popular y la preservación de las tradiciones que identifican a la ciudad corazón.

Este respaldo económico forma parte de un aporte total de RD$6,800,000.00, destinado a beneficiar de manera directa a los grupos oficialmente confirmados para la próxima edición del carnaval, una de las expresiones culturales más importantes de la República Dominicana.

La entrega de los recursos se realiza por segundo año consecutivo, consolidando una política municipal sostenida de apoyo a las manifestaciones culturales tradicionales y al trabajo artístico de los grupos carnavalescos.

Entre las entidades beneficiadas se encuentran UCASA, UCACOSAN, FUCSA, FELECSA, el Bloque Independiente y los grupos Independientes, organizaciones que desempeñan un papel protagónico en la identidad y el desarrollo histórico del Carnaval de Santiago.

Durante el acto, el alcalde Ulises Rodríguez destacó que este respaldo institucional responde a una visión clara de fortalecimiento cultural y de reconocimiento al valor social y artístico del carnaval.

El ejecutivo municipal señaló que invertir en cultura es una forma directa de invertir en identidad, cohesión social y desarrollo comunitario, resaltando que el carnaval no solo es una celebración, sino también un patrimonio vivo de la ciudad.

Rodríguez subrayó que el Carnaval de Santiago representa décadas de historia, creatividad y participación comunitaria, por lo que merece un apoyo constante y planificado por parte de las autoridades municipales.

Asimismo, indicó que el aporte económico contribuye de manera significativa a la organización, logística, vestuario y calidad artística de las comparsas y personajes tradicionales, elevando el nivel del evento año tras año.

Los representantes de los grupos de lechones agradecieron el respaldo de la Alcaldía de Santiago, valorando positivamente la continuidad de esta ayuda, la cual —afirmaron— permite una mejor planificación y ejecución de sus propuestas culturales.

Destacaron que este tipo de apoyo institucional dignifica el trabajo de cientos de artistas, artesanos y gestores culturales que, con esfuerzo propio, mantienen viva la tradición carnavalera.

La edición 2026 del Carnaval de Santiago se celebrará del 8 de febrero al 1 de marzo, teniendo como escenario principal el Parque Central de Santiago, espacio que se ha consolidado como el epicentro de esta gran fiesta cultural.

Cada año, el carnaval atrae a miles de visitantes locales y nacionales, generando un impacto positivo en la economía, el turismo y la proyección cultural de la ciudad.

Desde la Alcaldía se informó que continuarán impulsándose iniciativas de acompañamiento institucional para garantizar una celebración organizada, segura y de alta calidad artística.

Con este aporte, la Alcaldía de Santiago reafirma su compromiso con la cultura, el patrimonio inmaterial y el fortalecimiento de las tradiciones que hacen del Carnaval de Santiago un símbolo de identidad y orgullo para toda la región del Cibao.