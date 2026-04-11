Alcaldía de Santiago refuerza labores de limpieza para prevenir inundaciones

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El alcalde Ulises Rodríguez informó que la Alcaldía de Santiago de los Caballeros ha intensificado los trabajos preventivos de limpieza en cañadas e imbornales, con el propósito de reducir el riesgo de inundaciones ante las recientes lluvias.

El ejecutivo municipal explicó que estas acciones forman parte de una estrategia implementada desde el inicio de su gestión, enfocada en evitar la obstrucción de los sistemas de drenaje pluvial.

@bartolo.garcia86 Ulises Rodríguez destaca acciones anticipadas en cañadas e imbornales ante alertas por lluvias ♬ sonido original – bartolo Garcia

En ese sentido, destacó que la acumulación de basura y desechos sólidos es una de las principales causas de desbordamientos durante las precipitaciones, por lo que se ha priorizado la limpieza constante de estos espacios.

“Cuando se realiza un trabajo preventivo a tiempo, es muy difícil que se produzcan inundaciones. Nos estamos preparando con anticipación ante las alertas de lluvias”, expresó Rodríguez.

Las brigadas municipales se mantienen desplegadas en sectores como Villa Olga, El Embrujo, Villa Los Hidalgos, Gurabo y El Ensueño, donde ejecutan labores continuas para garantizar el adecuado flujo de las aguas.

El alcalde aseguró que estas intervenciones han permitido disminuir de manera significativa las inundaciones en zonas que históricamente eran vulnerables, mejorando las condiciones de drenaje en la ciudad.

Asimismo, indicó que el cabildo también atiende otras problemáticas urbanas como los socavones en distintas comunidades, priorizando aquellos que representan riesgos para las viviendas y la seguridad de los ciudadanos.

Rodríguez señaló que estas soluciones se ejecutan mediante intervenciones de ingeniería que buscan ser eficientes y de bajo costo, garantizando resultados sostenibles en el tiempo.

La Alcaldía reiteró que continuará fortaleciendo su programa preventivo, especialmente durante la temporada de lluvias, con el objetivo de proteger a la población y evitar daños materiales.

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con la limpieza de la ciudad, evitando lanzar desechos en calles, cañadas y drenajes, para contribuir a la prevención de inundaciones en Santiago.