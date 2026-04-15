Bartolo García

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros presentó el segundo video de su campaña educativa, enfocado en fomentar el respeto a las normas de tránsito como eje fundamental para mejorar la seguridad y el orden en la ciudad.

@bartolo.garcia86 Alcaldía de Santiago refuerza educación vial con nuevo video ciudadano Campaña busca crear conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito y la seguridad urbana. eljacaguero.com ♬ sonido original – bartolo Garcia

Esta nueva entrega aborda problemáticas comunes que afectan la movilidad urbana, como el cruce en luz roja, el irrespeto a los semáforos, el bloqueo del paso a vehículos de emergencia y el estacionamiento en lugares no permitidos.

Las autoridades destacaron que estas conductas no solo generan desorden en el flujo vehicular, sino que también representan un peligro directo para la vida de los ciudadanos y el buen funcionamiento del tránsito.

Al igual que en la primera pieza, la campaña utiliza el formato creativo de las “frutonovelas”, una tendencia que combina entretenimiento y educación para conectar de manera más efectiva con la población.

Uno de los elementos más llamativos del video es la inclusión de una versión animada del alcalde Ulises Rodríguez, quien transmite el mensaje con un estilo cercano e innovador dirigido a públicos de todas las edades.

Este material forma parte de una serie de cuatro audiovisuales diseñados para educar, sensibilizar y promover cambios positivos en el comportamiento ciudadano en los espacios públicos.

Con esta iniciativa, la Alcaldía reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más organizada, segura y consciente, impulsando una cultura de respeto y responsabilidad colectiva en Santiago.