Alcaldía de Santiago reconocerá ASENA como Patrimonio Cultural

Tuto Tavárez



SANTIGO.- La Asociación Ecuestre Nacional (ASENA), será reconocida este miércoles, como Patrimonio Cultural Municipal, por el alcalde Ulises Rodríguez y el Concejo de Regidores.

El acto será a las 2:00 de la tarde, en la Sala del Concejo de Regidores del Palacio Municipal de Santiago de los Caballeros.



Todos los caballistas, liderados por Arnulfo Gutiérrez, están invitados para el significativo acto de este primer día de julio.



La Asociación Ecuestre Nacional (ASENA), es una entidad sin fines de lucros, que busca fomentar el deporte ecuestre en la República Dominicana, concientizando sobre el cuidado tanto de los equinos como el Medio Ambiente.



Esta entidad fue fundada e en 1978 y desde entonces no ha parado en organizar eventos locales, nacionales e internacionales, dando vida al Campo Ecuestre de La Barranquita, construido en 1986 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86.



No solamente ha organizador eventos ecuestres para niños, como la que tiene en calendario para julio del 2026, sino que cuenta con escuelas donde no solamente se enseña los infantes a montar, sino también amar y cuidar estos nobles caballos.



En el año 2009, ASENA organizó el Clásico de las Américas, el cual tuvo como escenario la Arena del Cibao, doctor Oscar Gobaira.



En noviembre del 2023, la Asociación Ecuestre Nacional (ASENA), celebró la Mundial de Paso Fino, donde acudieron destacados ejemplares y montadores de diversos países.



Desde su nacimiento en el lejano 1978, ASENA no ha dejado de organizar, la cabalgata correspondiente al Patrón Santiago, como parte de las festividades de esta ciudad, especialmente el Patrón Santiago.



El calendario de competencias organizada por ASENA, incluye, cinco eventos al año.



Una de las actividades más bonitas que organiza ASENA, es visita en cada diciembre a los albergues de Santiago, para compartir una cena y alegría con los que habitan en ellos.



Por su gran desempeño, la Asociación Ecuestre Nacional (ASENA), es miembro de la Confederación Mundial de Caballos de Paso Fino CONFEPASO).



En la actualidad Arnulfo Gutiérrez hijo es el presidente de ASENA, con su padre del mismo nombre como Presidente Ad-Vitam.



