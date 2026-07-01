Alcaldía de Santiago pone en marcha la transformación de Nueva York Chiquito con el futuro Mirador Yaque

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros dejó iniciados los trabajos de construcción del proyecto de Embellecimiento y Saneamiento de Nueva York Chiquito, una obra integral que transformará este importante entorno urbano ubicado a orillas del río Yaque del Norte. La inversión asciende a RD$168,650,604.02, gracias al respaldo del presidente Luis Abinader y del Gobierno central.

Durante el acto, el alcalde Ulises Rodríguez afirmó que el proyecto representa el comienzo de la recuperación de un espacio que permaneció abandonado durante años y que será convertido en el Mirador Yaque, un nuevo pulmón verde para la ciudad. “Hoy no venimos solamente a dar un primer picazo; hoy venimos a dar inicio a un proyecto que cambiará la historia de Santiago”, expresó, al destacar que la iniciativa permitirá reconectar a los ciudadanos con el río Yaque del Norte.

Rodríguez agradeció el respaldo del presidente Abinader y señaló que el apoyo del Gobierno ha sido determinante para ejecutar una obra de gran impacto social, ambiental y urbano, orientada a recuperar las riberas del río, fortalecer los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los santiagueros.

Por su parte, la gobernadora Rosa Santos aseguró que Santiago vive una transformación sin precedentes con proyectos como el teleférico, el monorriel y la recuperación de los ríos Gurabo y Yaque del Norte. Además, expresó su deseo de que el nuevo espacio recreativo se convierta en “el malecón de Santiago”, permitiendo que las familias disfruten de un entorno seguro y atractivo junto al río.

El proyecto será ejecutado por la Dirección de Obras Públicas Municipales e incluirá una moderna ciclovía, senderos de hormigón, nuevas aceras, contenes, señalización vial, iluminación LED, mirador panorámico, cicloparqueaderos, mobiliario urbano y una verja perimetral. Asimismo, contempla un amplio programa de paisajismo con la siembra de árboles, plantas ornamentales y más de 16 mil metros cuadrados de grama, creando un espacio sostenible y amigable con el medio ambiente.

La iniciativa también incorporará un parque, áreas de contemplación y dos esculturas monumentales que servirán como símbolo de la transformación urbana impulsada por la gestión municipal. Con este proyecto, la Alcaldía de Santiago reafirma su compromiso con la revitalización de los espacios públicos, la protección ambiental y el desarrollo urbano sostenible, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.