Alcaldía de Santiago lamenta muerte de Mario Ureña y desmiente versiones que intentan vincularla al hecho

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del dirigente choferil Mario Ureña, cuyo deceso, según los primeros reportes, habría estado relacionado con una afección cardíaca. Las autoridades municipales hicieron llegar sus condolencias a la familia del reconocido líder del transporte y expresaron su solidaridad ante este difícil momento.

El cabildo resaltó que la ciudad pierde a un veterano dirigente que, por años, tuvo una participación activa en las dinámicas del transporte local, contribuyendo con sus iniciativas y opiniones al funcionamiento del sector.

En su comunicado, la administración municipal señaló que Ureña había vivido días de tensión debido al conflicto interno existente entre CONATRA y otros sindicatos del transporte público por la disputa de una ruta. Subrayaron que dicha situación era totalmente ajena a las decisiones o intervenciones de la Alcaldía.

Asimismo, la institución calificó como irresponsables e infundadas las versiones que intentan asociar el lamentable fallecimiento del dirigente a supuestas actuaciones del Ayuntamiento. Afirmaron que no existe ningún vínculo entre la gestión municipal y el desenlace de este caso, el cual estaría relacionado con condiciones de salud preexistentes.

Las autoridades recordaron que cualquier intento de politizar o distorsionar un hecho de esta naturaleza constituye un irrespeto a la memoria del fallecido y un dolor adicional para su familia, que atraviesa un proceso de duelo.

La Alcaldía reiteró que ha mantenido siempre una política de puertas abiertas y diálogo con todos los sindicatos y organizaciones del sector transporte. Indicaron que, cada vez que dirigentes han acudido al cabildo para solicitar información o realizar consultas sobre habilitación de rutas, han sido recibidos con respeto, claridad y transparencia.

En ese sentido, enfatizaron que el cabildo nunca ha actuado de manera parcial ni ha favorecido a un sindicato por encima de otro, reafirmando su compromiso de garantizar reglas claras y procesos administrativos que se rijan estrictamente por la ley.

El Ayuntamiento aclaró que no tiene relación alguna con los eventos previos al fallecimiento de Ureña, puntualizando que la disputa existente es un conflicto interno entre sindicatos que debe ser manejado por sus respectivas dirigencias.

Las autoridades municipales advirtieron que seguirán rechazando cualquier intento de desinformación que busque generar confusión o afectar la imagen institucional mediante señalamientos sin fundamento.

Además, manifestaron su disposición de colaborar con cualquier investigación o requerimiento que realicen las autoridades competentes, reafirmando que su actuación en temas de transporte ha sido siempre responsable y ajustada a las normativas vigentes.

La Alcaldía destacó que su trabajo continúa enfocado en garantizar un sistema de movilidad seguro, ordenado y legal, en coordinación con todas las entidades correspondientes.

Finalmente, la institución reiteró su solidaridad con los familiares, compañeros y allegados de Mario Ureña, deseando paz y consuelo en este momento de profundo dolor.