Alcaldía de Santiago inicia remodelación integral del Hospedaje Yaque con inversión superior a RD$451 millones

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago dejó iniciados este martes los trabajos de transformación y saneamiento del Hospedaje Yaque, una obra considerada histórica para la ciudad y que contará con una inversión de RD$451,048,221.01. El proyecto es ejecutado con el respaldo del presidente Luis Abinader y el Gobierno central.

Durante el acto de inicio, el alcalde Ulises Rodríguez afirmó que la intervención busca convertir el principal mercado de la región Norte en un espacio moderno, organizado, seguro y con mejores condiciones de higiene, beneficiando tanto a los comerciantes como a los miles de ciudadanos que acuden diariamente al centro de abastecimiento.

Ulises Rodríguez

El ejecutivo municipal destacó que la obra permitirá resolver un problema histórico que durante décadas afectó la salud pública, el comercio, la movilidad y la imagen de Santiago. Asimismo, aseguró que los trabajos se desarrollarán mediante un proceso de diálogo con los comerciantes para evitar la paralización de las actividades económicas.

La presidenta de AMAPROSAN, Hilsa López, calificó la iniciativa como la respuesta a un reclamo de muchos años y destacó que contribuirá al fortalecimiento del comercio y al dinamismo económico de la ciudad. En tanto, Buenaventura Guzmán, en representación de los comerciantes, agradeció al presidente Abinader y al alcalde Ulises Rodríguez por hacer realidad una obra largamente esperada.

Hilsa López

Por su parte, la gobernadora provincial Rosa Santos aseguró que el inicio de los trabajos representa el cumplimiento de un sueño para los santiagueros y resaltó la coordinación entre el Gobierno central y la Alcaldía para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de la población. Mientras, el director de CORAASAN, Andrés Cueto, calificó la intervención como un hecho trascendental para el desarrollo de Santiago.

El proyecto contempla la construcción de una moderna edificación comercial de dos niveles y un nivel soterrado, con más de 13,700 metros cuadrados de construcción, además de 6,490 metros cuadrados de espacios públicos que incluirán calles, aceras, contenes, áreas verdes, arborización y mobiliario urbano para mejorar el entorno del mercado.

La nueva infraestructura contará con oficinas administrativas, módulos comerciales, áreas para venta de alimentos, carnicería, pescadería, almacenes, ascensores, parqueos y modernos sistemas eléctricos, hidrosanitarios, contra incendios, climatización y drenaje, con el propósito de fortalecer la actividad comercial, dinamizar la economía local y ofrecer un espacio más seguro, funcional y eficiente para comerciantes y visitantes.