Alcaldía de Santiago inaugura nueva solución vial para mejorar el tránsito en Estrella Sadhalá

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros dejó formalmente en funcionamiento la nueva solución vial en la intersección de las avenidas República de Argentina y Salvador Estrella Sadhalá, una obra que amplía la capacidad de la vía mediante la construcción de un carril adicional y el soterrado del tendido eléctrico, con el objetivo de mejorar la seguridad y agilizar el tránsito vehicular.

Durante el acto de entrega, el alcalde Ulises Rodríguez destacó que la intervención forma parte de la estrategia de modernización de la movilidad urbana en Santiago. Explicó que el proyecto incorpora infraestructura moderna, mejoras en el sistema de drenaje, accesibilidad universal y soluciones orientadas a ofrecer una ciudad más organizada, segura y funcional para conductores y peatones.

El ejecutivo municipal agradeció a las Guías Scout Dominicana por la donación del terreno que permitió ejecutar la obra, resaltando que este aporte representa un importante gesto de compromiso con el desarrollo de la ciudad. Asimismo, afirmó que cada proyecto impulsado por la alcaldía busca elevar la calidad de vida de los ciudadanos mediante infraestructura moderna y eficiente.

En representación de las Guías Scout Dominicana, Margarita Moscoso expresó su satisfacción por haber contribuido con una iniciativa que mejora la movilidad en Santiago y beneficia a toda la comunidad. También valoró los trabajos de remozamiento realizados por la alcaldía en la Casa Nacional de la organización, reafirmando el compromiso de continuar formando niñas y jóvenes bajo el lema “Siempre listas para servir”.

La solución vial incluye un carril expreso con giro a la derecha, un sistema inteligente de control semafórico, la rehabilitación del drenaje pluvial, rampas accesibles, señalización horizontal, separadores de carriles y más de 150 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además de la construcción de aceras, contenes y el soterrado del cableado eléctrico para mejorar la imagen urbana y la seguridad del entorno.

Como parte del acuerdo con las Guías Scout Dominicana, la Alcaldía ejecutó un programa de mejoras en sus instalaciones que incluyó la rehabilitación de baños, áreas verdes, cancha deportiva, sustitución de ventanas, construcción de una verja perimetral y la elaboración de un mural conmemorativo. La entrega de la obra contó con la presencia de autoridades municipales, miembros del Concejo de Regidores, representantes de las Guías Scout y diversas personalidades de Santiago.