Alcaldía de Santiago entrega remozada la Casa Club de Arroyo Hondo con inversión de RD$8.3 millones

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago entregó este martes totalmente remozada la Casa Club de Arroyo Hondo, con una inversión de RD$ 8,332,119.48, obra financiada con recursos del Presupuesto Participativo, como parte del compromiso del alcalde Ulises Rodríguez de seguir impulsando el desarrollo de las comunidades a través de la participación ciudadana.

Al entregar la obra, el alcalde Ulises Rodríguez expresó su satisfacción por cumplir con una nueva solicitud comunitaria a través del Presupuesto Participativo, destacando que la remodelación de la Casa Club de Arroyo Hondo representa el compromiso de su gestión con el desarrollo social y la participación ciudadana.

“Me siento feliz y agradecido de estar en esta comunidad que me vio nacer como político. Hoy entregamos una Casa Club totalmente remozada, una obra solicitada por los comunitarios a través del Presupuesto Participativo y que hemos cumplido en tiempo récord. Seguimos construyendo una alcaldía de puertas abiertas, cercana a la gente, que escucha y que cumple. Esta es una obra pequeña en tamaño, pero grande en significado para Arroyo Hondo y para Santiago”, manifestó el alcalde Ulises Rodríguez.

El presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’Óleo, expresó que para ellos es motivo de orgullo y honor acompañar al alcalde Ulises Rodríguez en una nueva inauguración, destacando que esta gestión municipal se caracteriza por ser cercana a la gente, con un alcalde que escucha y trabaja por cada comunidad de Santiago.

La gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos, destacó la importancia de las obras comunitarias que promueven la unión y el desarrollo de los barrios. “Estas son las obras que realmente importan, las que llegan al corazón de la gente y fortalecen el tejido social”, expresó al referirse a la entrega de la Casa Club de Arroyo Hondo.

El presidente de la Junta de Vecinos de Arroyo Hondo, Juan Carlos Rodríguez, expresó con emoción su agradecimiento al alcalde Ulises Rodríguez y a la Alcaldía de Santiago por el apoyo brindado a su comunidad. “Recibimos esta Casa Club en condiciones muy deterioradas, pero hoy podemos decir con orgullo que contamos con un espacio renovado, digno y funcional, donde se desarrollan actividades deportivas, formativas y religiosas”, manifestó.

Los trabajos realizados bajo la supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales abarcaron 394.78 m² de infraestructura interior, exterior y entorno inmediato. Las labores incluyeron limpieza general, control de plagas, reparación de filtraciones, demolición y remoción de elementos antiguos, así como la renovación de escaleras, pintura, cocina y baños.

Se instalaron ventanas corredizas de cristal y polimetal, puertas con fascia, luminarias interiores y exteriores, y se modernizaron las instalaciones eléctricas y sanitarias. La jardinería se reforzó con jardineras y podocarpos de cinco pies, mientras que muros, cielorrasos, techos, aceras y la verja perimetral recibieron mantenimiento integral.

El proyecto culminó con la colocación del nombre de la obra en aluminio en la entrada, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Santiago con la mejora de los espacios públicos y el bienestar de la comunidad.

En el acto estuvieron presentes Arismendi Dajer, secretario general de la Alcaldía; Iván Hernández, director del INTABACO; la ex cónsul Sonia Guzmán; y los regidores Magdalena Rodríguez, Marino Colón, Darío Sirí, Venecia Quiñónez, Leonardo Vásquez, Ramón Mariñez, Vicente Díaz, Jochy Núñez, Eddy Taveras y Esmeldy Espinal, entre otras personalidades e invitados especiales.