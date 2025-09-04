Alcaldía de Santiago entrega parque remozado en Las Charcas con inversión millonaria

Bartolo García

La comunidad de Las Charcas, en Santiago de los Caballeros, celebró este miércoles la entrega oficial del Parque Infantil Habitacional Las Charcas, completamente remozado bajo la gestión del alcalde Ulises Rodríguez.

La obra fue ejecutada a través del modelo de presupuesto participativo con una inversión superior a los RD$ 9.6 millones, lo que la convierte en una de las intervenciones comunitarias más significativas de la actual gestión municipal.

Durante el acto inaugural, Rodríguez subrayó que este parque es un reflejo del compromiso de la alcaldía con la gente y un símbolo de participación democrática. “Queremos que los niños, jóvenes y familias disfruten de un espacio digno, seguro y moderno, que fortalezca la convivencia y los lazos comunitarios”, afirmó.

El alcalde agregó que la iniciativa responde directamente a las prioridades expresadas por los comunitarios de la zona, quienes eligieron el proyecto como parte del ejercicio de democracia local.

El regidor Raúl Domínguez invitó a los residentes a reconocer el esfuerzo realizado para hacer realidad la obra y destacó su impacto social. “Este parque será un espacio que beneficiará a todos los que lo visiten”, señaló.

En nombre de la comunidad, Danilo Martínez, presidente de la Junta de Vecinos de Las Charcas, agradeció al alcalde por su respaldo y recordó que la entrega del parque representa la materialización de 25 años de esfuerzo colectivo y liderazgo comunitario.

El remozamiento fue supervisado por la Dirección de Obras Públicas Municipales e incluyó replanteo y nivelación del terreno, construcción de un muro perimetral de 135 metros lineales, aceras, contenes y senderos con rampas accesibles.

La seguridad fue un aspecto prioritario de la intervención. Se colocó una verja tipo Hércules en todo el perímetro y se habilitó una caseta de vigilancia, además de un sistema de siete cámaras de seguridad.

En el área eléctrica se instalaron reflectores de 50W, lámparas de 30W, tomacorrientes, panel y registros eléctricos, lo que garantiza un parque bien iluminado y seguro durante todo el día.

El espacio infantil fue renovado con juegos recreativos como sube y baja, columpios de tres asientos, un carrusel y un juego tipo Hippo, diseñados para el disfrute de los más pequeños de la comunidad.

El paisajismo incluyó la siembra de grama bermuda, crotos enanos, trinitarias y robles amarillos, además de la integración de piedras decorativas, lo que aporta frescura y belleza natural al entorno.

Para mayor comodidad de los visitantes se colocaron bancos de hierro, zafacones plásticos y una tarja conmemorativa, elementos que completan la renovación del espacio.

Al acto de entrega asistieron la vicealcaldesa Mariana Moreno, el presidente del Concejo de Regidores Cholo D’Oleo, y los regidores Alberto Veras, Luis (Minino) Cabrera, Yudelka Castellanos, Eddy Taveras y Héctor Concepción, junto a decenas de comunitarios que celebraron con entusiasmo la obra.

Con esta entrega, la Alcaldía de Santiago reafirma su compromiso con la transformación de los espacios públicos y con la creación de entornos seguros, inclusivos y de calidad para los ciudadanos.