Alcaldía de Santiago ejecuta saneamiento en la cañada de Don Pedro para prevenir inundaciones

Bartolo García

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros realizó este sábado un amplio operativo de saneamiento en la cañada de Don Pedro, como parte de su programa permanente de prevención de inundaciones urbanas en el municipio.

La intervención se desarrolló en Santiago de los Caballeros, dando continuidad a una agenda semanal de limpieza y mantenimiento de afluentes que busca reducir riesgos durante episodios de lluvias intensas.

De acuerdo con el cabildo, el operativo incluyó la eliminación de vertederos improvisados, el dragado de residuos sólidos acumulados y la limpieza de los laterales de la cañada para facilitar el flujo natural de las aguas.

Para ejecutar las labores, una comisión del Ayuntamiento se presentó al lugar con maquinaria pesada, entre ellas palas mecánicas, y personal técnico especializado en saneamiento urbano.

Las autoridades municipales explicaron que la cañada de Don Pedro presentaba un elevado cúmulo de desechos, principalmente plásticos como bolsas, botellas, utensilios de foam e hilos de nailon.

Estos materiales, detallaron, suelen atascarse en alcantarillas y desagües, provocando que el nivel del agua aumente con rapidez durante lluvias fuertes y alcance hasta un metro de altura en la primera hora.

El Ayuntamiento subrayó que estas condiciones incrementan el riesgo de desbordamientos, afectando viviendas, vías y la seguridad de los residentes de la zona.

En ese sentido, la Alcaldía reiteró un llamado de concienciación a la ciudadanía para que haga un uso responsable del sistema de recolección de desechos.

Recordó que cada sector cuenta con un calendario y horarios establecidos para la recogida de basura, por lo que no es necesario depositarla en lugares no autorizados ni en afluentes.

Las autoridades enfatizaron que la disposición inadecuada de residuos sólidos es una de las principales causas de inundaciones urbanas y deterioro ambiental.

Asimismo, indicaron que el saneamiento de cañadas forma parte de una estrategia integral de gestión pluvial y mitigación de riesgos en distintos puntos del municipio.

La Alcaldía destacó que operativos similares ya se han ejecutado en otras cañadas con situaciones críticas, como la de Rafey y La Julia, en el Reparto Oquet.

Estos trabajos, precisó la institución, han permitido reducir significativamente los desbordamientos en zonas históricamente vulnerables.

El cabildo reafirmó su compromiso de continuar con intervenciones preventivas y sostenidas, priorizando los sectores de mayor riesgo ante fenómenos atmosféricos.

Finalmente, la Alcaldía de Santiago exhortó a la población a colaborar con estas acciones, señalando que la prevención de inundaciones es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos.