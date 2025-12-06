Alcaldía de Santiago cumple y anticipa el salario 13 a sus trabajadores

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. – La Alcaldía de Santiago inició este viernes el pago del salario 13 correspondiente al año 2025, garantizando que todos los servidores municipales reciban a tiempo este beneficio establecido por la ley. En total, el Ayuntamiento desembolsó RD$55,905,703.25, monto que abarca tanto al personal activo como inactivo.

Según informó la institución, del total entregado, RD$52,984,819.84 están destinados a los empleados activos que laboran en las distintas áreas administrativas y operativas del cabildo. Mientras que RD$2,920,883.41 corresponden a los servidores municipales inactivos.

El alcalde Ulises Rodríguez dispuso que el salario de Navidad fuera pagado desde este viernes, con el objetivo de que los trabajadores puedan planificar sus compromisos y disfrutar la temporada navideña con mayor tranquilidad. La medida incluye al personal de la sede municipal, así como a los equipos de Limpieza y Aseo Urbano, Plazas y Parques, Obras Públicas Municipales, Cementerios, Mercados, Ornato, Transportación y también a los colaboradores pensionados.

La administración municipal destacó que el cumplimiento oportuno de este compromiso financiero ha sido posible gracias al proceso de saneamiento económico impulsado desde el inicio de la gestión de Rodríguez, quien ha priorizado la estabilidad presupuestaria y el uso eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se resaltó que esta disciplina administrativa ha permitido mejorar el clima laboral, garantizar el pago puntual de las obligaciones salariales y fortalecer la confianza entre los trabajadores y la institución.

El alcalde Rodríguez expresó su satisfacción por poder cumplir con los servidores municipales en la fecha prevista y reiteró que la transparencia y la responsabilidad financiera continúan siendo pilares fundamentales de su gestión.

Además, valoró el esfuerzo diario de los empleados que, desde diferentes áreas, contribuyen al desarrollo, orden y embellecimiento de Santiago, destacando el rol esencial de quienes trabajan en los servicios públicos municipales.

Rodríguez también enfatizó que la eficiencia operativa alcanzada en la Alcaldía ha sido un logro colectivo que responde a la dedicación del personal y a la implementación de mecanismos administrativos más modernos y efectivos.

Durante su mensaje, el ejecutivo municipal hizo un llamado al personal a continuar trabajando con compromiso y sentido de servicio para seguir avanzando en la transformación de la ciudad.

El alcalde aprovechó la ocasión para expresar sus mejores deseos en esta época festiva, alentando a los colaboradores a disfrutar una Navidad en familia, en un ambiente de armonía, prudencia y agradecimiento.

Finalmente, la Alcaldía reiteró que seguirá garantizando el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y mantendrá su enfoque en fortalecer la gestión financiera para asegurar que Santiago continúe avanzando por el camino del orden y la transparencia.