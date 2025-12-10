Alcaldía de Santiago celebra un hito histórico al recibir al visitante número 100,000 de “Encantus”

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago alcanzó este martes un momento memorable al recibir al visitante número 100,000 del recorrido navideño “Encantus”, una celebración que ha transformado el Palacio Municipal en un espacio de magia, luces y convivencia familiar.

El alcalde Ulises Rodríguez encabezó la recepción oficial, destacando el entusiasmo y la respuesta masiva del público desde la apertura del recorrido. El funcionario expresó que este logro confirma el impacto positivo que ha tenido “Encantus” en la ciudad.

Durante el encuentro, la visitante homenajeada manifestó su emoción al ser sorprendida como la persona número 100,000 en disfrutar la experiencia. “¡Esto está bellísimo, siento la magia! Encantus está precioso y el bosque espectacular”, dijo con evidente alegría.

El alcalde Rodríguez resaltó que la iniciativa forma parte del compromiso de la gestión municipal de promover actividades que fortalezcan la unión familiar y renueven las tradiciones navideñas en la ciudad corazón.

Asimismo, señaló que la acogida del público reafirma el valor cultural y social de espacios como este, diseñados para ofrecer entretenimiento sano, seguro y accesible para todas las edades.

“Encantus”, que abrió sus puertas a principios de diciembre, ha sorprendido a los visitantes con un concepto visual renovado, áreas temáticas, estaciones fotográficas y un bosque iluminado que se ha convertido en uno de los escenarios más populares de la temporada.

El recorrido también incluye personajes navideños, música ambiental, personal de apoyo y espacios interactivos para que niños y adultos vivan una experiencia completa dentro del Palacio Municipal.

Desde su inauguración, miles de familias han abarrotado las instalaciones, convirtiendo a “Encantus” en una de las principales atracciones navideñas de la región norte.

La Alcaldía informó que la cifra de 100,000 visitantes representa un récord histórico para las actividades navideñas municipales, superando ampliamente la asistencia registrada en años anteriores.

Autoridades municipales destacaron que el éxito del evento ha sido posible gracias al trabajo coordinado de diversas dependencias del cabildo, así como al apoyo de patrocinadores y voluntarios.

El equipo organizador aseguró que aún quedan sorpresas por anunciar y que el recorrido se mantendrá abierto durante toda la temporada, permitiendo que más familias disfruten de la magia y la creatividad que caracterizan esta edición.

Por su parte, los visitantes han compartido imágenes y mensajes en redes sociales, contribuyendo a viralizar la experiencia y atraer mayor público al Palacio Municipal.

La Alcaldía reiteró la invitación a todos los santiagueros y residentes de otras provincias a vivir “Encantus”, una propuesta que celebra la esperanza, la alegría y el espíritu navideño.

El alcalde Ulises Rodríguez concluyó agradeciendo a la ciudadanía por el apoyo masivo y afirmó que este tipo de iniciativas continuarán fortaleciendo el sentido de comunidad y orgullo local.