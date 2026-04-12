Alcaldía de Santiago apuesta por la educación ciudadana con campaña creativa contra inundaciones

La iniciativa busca concienciar sobre el manejo de desechos sólidos como clave para prevenir problemas urbanos

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago de los Caballeros lanzó una innovadora campaña educativa dirigida a sensibilizar a la población sobre la correcta disposición de los desechos sólidos y su relación directa con la prevención de inundaciones urbanas.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca reducir los riesgos provocados por la acumulación de basura en imbornales, cañadas y sistemas de drenaje, especialmente en temporadas de lluvias intensas.

Como punto de partida, la campaña presenta un primer video que forma parte de una serie de cuatro entregas, diseñadas para educar a la ciudadanía de manera dinámica, accesible y con un enfoque creativo.

La propuesta se inspira en las tendencias globales de contenido digital conocidas como “fruta novelas”, utilizando historias entretenidas y cercanas para transmitir mensajes educativos que conecten con distintos segmentos de la población.

Uno de los elementos más innovadores de la campaña es la inclusión de una versión animada del alcalde Ulises Rodríguez, quien protagoniza los mensajes y refuerza la conexión con el público de todas las edades.

A través de esta narrativa, se promueve el cuidado del entorno urbano, el respeto por los espacios públicos y la importancia de asumir una responsabilidad colectiva en el manejo de los residuos.

Las autoridades municipales destacaron que esta campaña busca cambiar hábitos y fomentar una cultura ciudadana basada en el orden, la limpieza y la prevención de riesgos.

Asimismo, resaltaron que la educación es una herramienta clave para enfrentar los efectos del cambio climático, especialmente en ciudades que enfrentan retos relacionados con el drenaje pluvial.

Con esta propuesta, la Alcaldía reafirma su compromiso de implementar soluciones sostenibles que no solo aborden los problemas, sino que también transformen la conducta ciudadana a largo plazo.

Finalmente, el cabildo hizo un llamado a la población a sumarse a esta iniciativa, adoptando prácticas responsables que contribuyan a construir una ciudad más limpia, organizada y resiliente.